ASSE Mercato : Après Lobry, Sainté va boucler d'autres arrivées !

Publié par Thomas le 20 juillet 2022 à 12:50

ASSE Mercato : Le mercato se décante enfin pour l'AS Saint-Etienne qui devrait boucler plusieurs dossiers ces prochains jours.

ASSE Mercato : Saint-Etienne signe un milieu et attend d’autres venues

Tout s’emballe du côté de l’AS Saint-Etienne, qui devrait s’activer dans le sens des arrivées cette semaine. Plutôt discret depuis les signatures de Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon en début de mercato, le club ligérien va enregistrer ce mercredi deux nouvelles recrues. Comme révélé par L’Équipe mardi soir, les Verts ont bouclé l’arrivée du milieu français Victor Lobry, libre de tout contrat après deux saisons remarquées à Pau en Ligue 2. Le joueur de 27 ans est attendu ce mercredi pour parapher un contrat de 2 ans plus une année en option. Une arrivée qui devrait être suivie par celle de Mathieu Cafaro, qui viendra renforcer le poste de milieu offensif.

L’ancien joueur du Stade de Reims a récemment donné son feu vert à l’ ASSE et aurait, selon Le Progrès, passé sa visite médicale en début de semaine. Le média local affirme que Lobry et Cafaro sont attendus dans la journée pour signer officiellement dans la Loire. Mais l’AS Saint-Etienne ne compte pas s’arrêter-là et prépare, comme pour le dossier Victor Lobry, de nouvelles signatures surprises ces prochains jours.

ASSE Mercato : D’autres venues annoncées à l’AS Saint-Etienne

Ces belles arrivées au milieu de terrain devraient être suivies rapidement par d’autres signatures importantes cette semaine. Face aux nombreux départs enregistrés cet été (joueurs partis libres, plus ventes), la direction stéphanoise s’est activée pour renforcer son effectif, malgré un budget très limité. Et d’après l’insider Mohamed Toubache-Ter, d’autres venues sont prévues cette semaine, toujours dans le plus grand des silences. " Ce n’étais pas un faux espoir ", déclare l’ex-responsable communication de l'Angers SCO, en référence à son annonce la semaine dernière des arrivées de Lobry et Cafaro. " Et ce n’est pas terminé !! Ça bosse bien et ça avance masqué... Tout est voulu par le coach qui impose sa patte dans un parfait fonctionnement ", ajoute Toubache-Ter dans son tweet.

De nouvelles arrivées sont donc à prévoir dans le Forez ces prochains jours et cela pourrait concerner le secteur offensif. Très impacté par les départs de Romain Hamouma, Ryad Boudebouz, Arnaud Nordin et Wahbi Khazri, l’attaque stéphanoise doit se renforcer cet été à tout prix et compte bien passer la deuxième cette semaine. En parallèle, la source annonce que la recrue Dylan Chambost " va de mieux en mieux et a le moral ", une très bonne nouvelle pour le joueur mais aussi pour Laurent Batlles qui compte beaucoup sur l’ancien troyen. Pour rappel, le milieu de terrain s’est blessé contre Grenoble la semaine dernière, le privant des terrains pour deux mois, selon l’avis médical.