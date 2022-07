PSG Mercato : Le Paris SG tient la doublure de Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 21 juillet 2022 à 11:44

PSG Mercato : Alors que le Paris SG perd du terrain dans le dossier Scamacca, Christophe Galtier aurait choisi la doublure parfaite de Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Galtier prêt à mettre son veto sur Kalimuendo

Placé sur la liste des départs dans un premier temps, un attaquant pourrait voir sa situation évoluer au Paris Saint-Germain. Lié au club de la capitale jusqu’en 2024, Arnaud Kalimuendo a de nombreux prétendants, notamment en Angleterre et en Italie. Alors que Luis Campos espérait boucler une belle vente à hauteur de 20 à 25 millions d’euros, Christophe Galtier pourrait finalement mettre son véto à ce transfert.

En effet, le journaliste Ben Jacobs du média CBS Sports explique que le nouvel entraîneur du PSG aurait été impressionné par l’international Espoir français dès les premiers entraînements au Camp des Loges. Le Titi de 20 ans a été convoqué pour la tournée au Japon avec ses coéquipiers et « fait tout ce qu’il peut pour rester à Paris ».

Toutefois, l’avenir du natif de Suresnes reste lié à la situation de Mauro Icardi. La source anglaise précise notamment qu’un départ du buteur argentin pourrait laisser une chance à Kalimuendo de rester avec les Rouge et Bleu cette saison. De son côté, le principal concerné reste calme et continue sa préparation de la meilleure des façons.

PSG Mercato : Arnaud Kalimuendo lâche un indice sur sa situation

De retour de deux années de prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo est toujours dans le flou concernant son avenir avec le Paris Saint-Germain. Alors que les rumeurs l’envoient en Premier League cet été, le protégé de Christophe Galtier a confirmé les doutes et se dit prêt à toutes les éventualités, même s’il savoure la préparation estivale avec ses coéquipiers.

« Personnellement, je me prépare d'une belle manière, je sens que je suis en forme, que j'ai les jambes, donc tant que je serai ici je me donnerai totalement à fond. Je suis très content, c'est une bonne chose pour moi et pour le club », a déclaré Arnaud Kalimuendo en marge du match de présaison face au Kawasaki Frontale.

En cas de départ, le Titi pourrait avoir l’embarras du choix puisque la presse anglaise confirme l’intérêt de Leeds United et de Newcastle. En Italie, l’Inter Milan serait également sur ses traces.