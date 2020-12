RC Lens : Au nom du PSG, Arnaud Kalimuendo menace l’OM

Publié le 08 décembre 2020 à 15:15

Prêté au RC Lens par le PSG, Arnaud Kalimuendo garde sa fibre parisienne intacte. Dès lors, il ne veut pas faire de cadeau à l’OM qui vise la première place du podium. Sur la chaîne Téléfoot, il a ouvertement menacé les Phocéens, avant leur match contre le Racing Club.

RC Lens : Kalimuendo veut empêcher l'OM d'être leader

Le RC Lens affrontera l’OM finalement le 3 janvier 2021 au Vélodrome (21h). Il s’agit du match de la 9e journée de Ligue 1 qui était initialement prévu le 30 novembre dernier, mais qui avait été reporté en raison de plusieurs cas positifs à la Covid-19 dans l’effectif des Lensois. Arnaud Kalimuendo ne veut rater ce match pour rien au monde. Et pour cause, il a un vieux compte à régler avec l’Olympique de Marseille.

Formé au PSG et toujours lié au club de la capitale, le jeune attaquant veut freiner la série de victoires des Marseillais. Son objectif ? Empêcher les Olympiens de passer devant les Parisiens au classement. « Les empêcher d'être leaders en tant que Parisien ? Ça compte ! En plus, j'étais sur le banc quand ils sont venus gagner au Parc des Princes », a expliqué le joueur prêté au RC Lens. L’OM avait infligé une défaite au Paris Saint-Germain (1-0), lors de la 3e journée de Ligue 1, le 13 septembre. Une défaite qu’Arnaud Kalimuendo « a un peu en travers » après près de trois mois. Et avec l’équipe lensoise, il a bien l’intention de faire payer les Marseillais. « On va tout faire pour gagner, mais cette fois avec le RCL », a menacé l’avant-centre de 19 ans, auteur de trois buts avec les Sang et Or, en sept apparitions.

L'OM sera-t-il dans le rétroviseur du PSG d'ici le 3 janvier ?

Avant d’affronter Arnaud Kalimuendo et le RC Lens, l’OM jouera quatre matchs, respectivement contre l’AS Monaco, le Stade rennais, le Stade de Reims et Angers SCO. Du coup, il n’est pas évident que l’équipe d’André Villas-Boas soit dans les roues du PSG d’ici le match attendu par le natif de Surenes. Pour l'instant, le club phocéen a 24 points avec deux matchs en moins, tandis que Paris compte 28 points.













Par ALEXIS