Stade Rennais Mercato : Une superbe nouvelle tombe au SRFC

Publié par Thomas le 21 juillet 2022 à 13:14

Stade Rennais Mercato : Menacé par les départs d'Hamari Traoré et de Benjamin Bourigeaud, le SRFC a reçu une superbe nouvelle en attaque.

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier devrait bien rester au SRFC

Tourmenté par le dossier Kim Min-jae, qui semble échapper chaque jour un peu plus des mains de Florian Maurice, le SRFC a reçu une bonne nouvelle ce mercredi soir, dans la foulée de la rencontre contre le SM Caen. Les Rouge et Noir, auteurs d’une saison XXL en championnat, se voyaient menacés de plusieurs gros départs cet été et craignaient une véritable fuite de talents, après le départ de Nayef Aguerd à West Ham. Alors que des joueurs comme Hamari Traoré ou encore Benjamin Bourigeaud sont sur le coup d’un transfert vers l'étranger, la tendance serait bien différente pour Martin Terrier.

Meilleur buteur du club et grande révélation de la saison en Ligue 1, l’attaquant du Stade Rennais a annoncé ce mercredi à la presse qu’il souhaitait rester en Bretagne la saison prochaine malgré l’intérêt de plusieurs top clubs à son égard. Pour rappel, l’ancien joueur de l’ OL a reçu les avances de Liverpool, West Ham et Leeds, qui vient de perdre l’ancien rennais Raphinha. " Bien sûr je me sens bien ici, quand on fait une bonne saison c’est flatteur de voir que certains clubs s’intéressent à soi mais je suis bien ici ", a annoncé Martin terrier après la victoire du Stade Rennais 2-1 contre Caen. Une rencontre où le serial buteur français aura d’ailleurs marqué de son empreinte, en inscrivant le premier but à la 39e minute.

Stade Rennais Mercato : Genesio se veut confiant pour Kim Min-jae

Alors que le SRFC patine toujours pour recruter un défenseur central, Bruno Genesio a voulu temporiser, annonçant garder espoir dans le tumultueux dossier Kim Min-jae. Annoncé proche de Naples malgré un accord avec Rennes, le défenseur sud-coréen du Fenerbahçe n’a toujours pas tranché officiellement pour son avenir. Hier soir, le technicien français a dû aligner une charnière centrale très expérimentale (Badé-Belocian), qui rappelle à quel point la venue d’un défenseur cet été est essentiel pour les Rouge et Noir. " Je suis toujours confiant, le mot c’est pas pénible, c’est un petit peu embêtant, on a besoin de travailler on sait que la charnière a besoin d’automatisme ", a annoncé Bruno Genesio concernant les récents rebondissements dans le dossier Kim Min-jae.