Stade Rennais Mercato : Annonce imminente pour Kim Min-jae !

Publié par Thomas le 20 juillet 2022 à 13:20

Stade Rennais Mercato : Objectif prioritaire du SRFC depuis de longues semaines, Kim Min-jae devrait rejoindre son nouveau club ces prochains jours.

Stade Rennais Mercato : Les négociations ont repris pour Kim Min-jae

Feuilleton de l’été du côté du SRFC, le recrutement du Sud-Coréen Kim Min-jae n’a pas fini de secouer la planète mercato. Alors que tout semblait acté pour la venue du défenseur central en Bretagne, le dossier a pris du plomb dans l’aile contre toute attente, après que le SSC Napoli ait fait une offre à Fenerbahçe pour s’attribuer les services du joueur de 25 ans. Malgré un accord avec Rennes, Kim Min-jae aurait été séduit par le projet sportif napolitain, d’après la presse italienne, réduisant les chances de voir le Sud-Coréen endosser le maillot Rouge et Noir la saison prochaine.

Mais tout ne serait pas perdu pour Florian Maurice et le Stade Rennais, qui auraient repris contact avec l’entourage du défenseur. D’après le journaliste turc Volkan Demir, le SRFC aurait regagné du terrain dans ce sulfureux dossier, dans l’optique de boucler le transfert rapidement. La source dévoile qu’un accord serait " proche " d’être trouvé entre les deux parties. Toutefois, du côté de la presse transalpine, la tendance semble inversée.

Stade Rennais Mercato : En Italie, la presse voit déjà Kim Min-jae à Naples

Les prochains jours s’annoncent tumultueux pour les supporters du Stade Rennais, quelque peu lassés des multiples rebondissements dans le dossier Kim Min-jae. Car si certains journalistes parlent d'un retour du SRFC dans le dossier Kim Min-jae, d’autres plus catégoriques annoncent un accord imminent entre Naples et le joueur sud-coréen. D’après Gianluca Di Marzio, Kim Min-jae serait " à un pas " de rejoindre les Azzurri. Un accord serait sur le point d’être trouvé entre les deux parties, après que le club italien ait finalisé les détails liés aux droits à l’image du joueur. De quoi donner quelques maux de tête aux supporters Rouge et Noir qui devraient voir le dossier se boucler ces prochains jours au plus tard.