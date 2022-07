Clermont Foot Mercato : Le CF63 cible un défenseur en Pologne

Publié par Anthony le 21 juillet 2022 à 17:00

Clermont Foot Mercato : Pour pallier au départ de Cédric Hountondji, le CF63 tente de recruter un défenseur évoluant en Pologne.

Clermont Foot Mercato : Mateusz Wieteska dans les petits papiers

En quête d'un nouveau défenseur depuis le départ de Cédric Hountondji pour l'Angers SCO, le CF63 aurait trouvé son bonheur en Pologne du côté de Legia Varsovie. Pour recruter Mateusz Wieteska, le club auvergnat a formulé une offre de 1,1 million d'euros et deviendrait le transfert le plus cher pour Clermont. La seule condition : trouver son remplaçant le plus tôt possible. Et c'est en bonne voie car le club aurait contacté Robert Ivanov de Warta Poznan. Une bonne nouvelle pour Clermont Foot qui voudrait l'enrôler le plus vite possible pour passer à la préparation du championnat qui débute le 6 août. Le capitaine de l'équipe polonaise était déjà annoncé sur le départ vers l'Angleterre ou la France.

Le joueur polonais est un cador dans son championnat. Il totalise 154 matches toutes compétitions confondues avec son club, cumulant 8 buts et 4 passes décisives. International depuis le 14 juin dernier face à la Belgique où il était titulaire, il tentera de gagner sa place pour la Coupe du Monde au Qatar s'il arrive à s'imposer avec le CF63 dès le début de saison. Il sera déjà confronté à un adversaire redoutable : le PSG.

Clermont Foot Mercato : Un mercato mouvementé pour le CF63

Après le départ soudain de Cédric Hountondji qui a mis en colère le CF63, le club auvergnat n'en a pas encore terminé avec son mercato. Actuellement en train de négocier le transfert de Lucas Da Cunha, retourné à l'OGC Nice après la fin de son prêt, un autre joueur devrait rallier le Clermont Foot en provenance de l'AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain Yvan Neyou s'apprête à quitter le Forez d'ici quelques jours pour 3 millions d'euros.