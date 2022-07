Stade Brestois Mercato : C'est fait, le SB29 boucle l'arrivée d'un milieu

Publié par Nicolas le 21 juillet 2022 à 17:21

Stade Brestois Mercato : Après une expérience à l'étranger, un milieu de terrain d'expérience devrait s'engager avec le SB29.

Stade Brestois Mercato : Pierre Lees-Melou va s'engager avec le SB29

C'est un joli coup que vont réaliser les dirigeants du Stade Brestois dans les prochaines heures, si tout se passe comme prévu. En effet, le milieu de terrain de Norwich City, Pierre Lees-Melou, devrait s'engager prochainement avec le club breton. Selon le quotidien Le Télégramme, l'ancien joueur de Dijon va parapher un contrat de 3 ans avec le SB29 et viendra passer sa visite médicale dans la journée de vendredi. Le montant du transfert devrait tourner autour des 3,5 millions de livres sterling, soit environ 4,1 millions d'euros.

Pierre Lees-Melou avait été transféré de Nice à Norwich City l'été dernier après quatre ans passés à l'OGCN. La saison passée, il a disputé 33 matches de Premier League, dont 27 matches comme titulaire, pour un but inscrit et une passe décisive délivrée. C'est une excellente recrue pour le Stade Brestois qui récupère un élément d'expérience pouvant jouer à presque toutes les positions au milieu de terrain. Lees-Melou a joué au total 151 matches de Ligue 1 pour 23 buts marqués et 18 passes décisives. Si le transfert se confirme, il sera la 4e recrue du SB29 après Mathias Pereira Lage, Noah Fadiga et Karamoko Dembélé.

Stade Brestois Mercato : Un budget revu à la hausse pour le SB29

Selon les informations de Ouest-France, le Stade Brestois disposera d'un budget de 48 millions d'euros pour cette saison. Une somme bien plus élevée que les 33 millions d'euros pour la saison 2021-2022. Comment est-ce possible ? Le partenariat que la Ligue de Football Professionnel a ficelé avec le fond d'investissement CVC Capital Partners est passé par là. Ainsi, l'entité américaine va verser 1,5 milliards d'euros pour prendre 13,04 % de la future filiale commerciale de la Ligue.

Cet accord entériné il y a un an se découpe en trois groupes répartis selon le budget des clubs de Ligue 1. Ainsi, le Paris SG touchera la plus grosse part (200 millions d’euros), devant Marseille et Lyon qui recevront 90 millions d'euros chacun. Les clubs habitués aux places européennes mais moins médiatisés tels que Nice, Rennes, Lille et Monaco obtiendront 80 millions d'euros dans l’opération et les autres clubs de L1, dont Brest fait partie, récolteront environ 33 millions d'euros chacun.

De ce fait, le Stade Brestois récupérera 16,5 millions d'euros cette année et 16,5 millions d'euros à la fin de la saison 2022-2023. Cela ne signifie pas que le budget mercato du SB29 augmentera mais cela impacte tout de même positivement le club du Finistère dans le sens où il n'est pas obligé de vendre pour équilibrer son budget.