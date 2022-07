Stade Brestois Mercato : C'est fait, un attaquant signe au SB29 !

Publié par Nicolas le 05 juillet 2022 à 11:13

Stade Brestois Mercato : C'est officiel, le SB29 vient de faire signer un jeune attaquant international très prometteur, formé au Celtic.

Stade Brestois Mercato : Karamoko Dembélé signe au SB29

C'était bien parti pour se concrétiser, c'est désormais officiel : Karamoko Dembélé s'est engagé pour 4 ans avec le SB29. Le club breton vient de l'officialiser sur son site. Il va participer à sa première séance collective ce matin. Formé au Celtic Glasgow depuis l'âge de 10 ans, il avait signé son premier contrat professionnel avec les Bhoys, avec qui l'aventure s'est terminé il y a quelques semaines. En fin de contrat avec le Celtic, il arrive libre à Brest. N'ayant disputé qu'un seul match l'année dernière en raison d'une grave blessure à la cheville, il tentera de relancer sa jeune carrière en Bretagne. Son nouveau maillot sera floqué du numéro 18.

Stade Brestois Mercato : Un joueur explosif prêt à enflammer le SB29

Karamoko Dembélé possède un profil atypique qui devrait beaucoup apporter au Stade Brestois. Petit gabarit (1m68) très vif et technique, il a tout pour destabiliser les défenses de Ligue 1. Comme il l'a déclaré lui-même au site du club, il peut évoluer « à droite ou en numéro 10 ». Il en dit un peu plus sur son style de jeu. « Je suis très explosif, j’aime prendre du plaisir et en donner aux supporters et bien sûr j’aime marquer et gagner. »

Le nouvel attaquant du SB29 a également évoqué le projet que le directeur sportif Grégory Lorenzi lui a présenté. « Je viens à Brest parce que j’ai vu que le projet présenté par Greg Lorenzi était bon. C’est quelque chose qui me va et je pense que je peux avoir du temps de jeu ici. C’est une belle opportunité qui s’est présentée à moi et ça m’a intéressé. » Il est vrai que Dembélé devrait avoir l'occasion d'exprimer toutes ses qualités en Bretagne. L'environnement du club breton semble idéal pour que le joueur exprime toutes ses qualités.

Rappelons que Karamoko Dembélé a déjà disputé des rencontres internationales dans les équipes de jeunes de l'Écosse et de l'Angleterre mais il reste éligible pour jouer avec la Côte d'Ivoire, le pays de ses parents. C'est également le cas de son frère Siriki, qui évolue avec le club de Bournemouth, promu en Premier League. Nul doute qu'il aura l'occasion de montrer toute l'étendue de son talent au niveau international s'il brille avec le Stade Brestois.