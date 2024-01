Alors plusieurs jours d'incertitude concernant Pierre Lees-Melou, annoncé au Stade Rennais cet hiver, le Stade Brestois a annoncé sa décision pour son joueur de 30 ans.

Mercato Stade Rennais : Pierre Lees-Melou ne quittera pas Reims cet hiver

Avant de trouver un accord avec le Stade de Reims pour le transfert d'Azor Matusiwa, le Stade Rennais espérait conclure l’arrivée de Pierre Lees-Melou avec le Stade de Reims lors de ce mercato hivernal. Auteur de 1 but en 17 matches de Ligue 1 cette saison, l’ancien milieu de terrain de Norwich possède un profil qui plaît énormément à l’entraîneur rennais Julien Stéphan. Poussant Florian Maurice à transmettre une offre de 12 millions d’euros pour tenter de le déloger de Reims. Il y a quelques jours, Jean-Michel Larqué a révélé sur le plateau de l’émission Rothen s'enflamme que le SRFC a fait une offre « mirobolante » à Denis Le Saint pour récupérer l’ancien milieu défensif de l’OGC Nice, qui pourrait toucher un salaire trois à quatre fois supérieur à ce qu’il perçoit actuellement à Brest. Mais tous ces chiffres n’ébranlent pas du tout le club champenois.

Grégory Lorenzi justifie le refus de Reims pour Lees-Melou

Arrivé en juillet 2022 contre un chèque de 2,30 millions d’euros, Pierre Lees-Melou ne va pas quitter les rangs du Stade de Reims cet hiver. Interrogé par le journal L’Équipe, le directeur sportif de l’actuel 3e de Ligue 1, Grégory Lorenzi, a justifié son refus de laisser partir le natif de Langon. « C’était une volonté de le conserver, le président l'avait dit », a confié le dirigeant rémois, qui reconnait toutefois que son numéro 20 a reçu une énorme offre de la part du Stade Rennais.

« Même si Pierre a toujours dit qu'il était bien à Brest, quand on reçoit quelque chose d'exceptionnel, il est normal que ça puisse faire réfléchir, que ça puisse perturber », reconnait Grégory Lorenzi, qui veut bâtir autour du milieu défensif passé par Dijon. « On a compris sa position, mais on a aussi été très clair. À Brest, le projet sportif tourne autour de Pierre Lees-Melou, on ne voulait pas rentrer dans des négociations, et on n'a jamais fait de contre-proposition à la première offre de Rennes », a-t-il ajouté. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Pierre Lees-Melou va donc rester avec le collectif d’Éric Roy jusqu’à l’été prochain.