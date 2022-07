OM Mercato : Le Barça envoie un signal fort pour un attaquant

Publié par Ange A. le 22 juillet 2022 à 07:36

OM Mercato : Le Barça compte se débarrasser de Memphis Depay cet été. Une belle occasion pour Marseille en quête d’un renfort offensif.

OM Mercato : Le sort de Memphis Depay déjà scellé au Barça

L’Olympique de Marseille a enregistré trois nouvelles recrues ces dernières heures. Luis Suarez, Ruben Blanco et Jonathan Clauss ont porté à six, le nombre de recrues de Pablo Longoria cet été. Malgré la signature du buteur colombien, le président de l’OM souhaiterait encore renforcer le secteur offensif. Dans ce sens, le nom de Memphis Depay est évoqué. Du côté du FC Barcelone, l’avenir de l’ancien Lyonnais est déjà scellé comme le rapporte Sport. Le quotidien catalan révèle qu’une réunion s’est tenue entre Xavi et l’exécutif du Barça aux Etats-Unis où le club poursuit sa préparation estivale. Au cours de cette rencontre, il a été notifié au technicien barcelonais qu’une vente de Depay était au programme. Ceci pour renflouer les caisses du club. Une nouvelle qui devrait notamment plaire au club phocéen qui se heurte néanmoins à la volonté de l’attaquant néerlandais.

Vers un bras de fer avec Depay ?

Le journal assure que Memphis Depay campe en effet sur ses positions. L’avant-centre de 28 ans compte bien aller au bout de son contrat. Lequel expire en 2023. Face à l’intransigeance du capitaine des Oranje, une entrevue avec Xavi Hernandez est annoncée par la presse locale. Au cours de cette rencontre, il sera notamment question pour le coach du FC Barcelone de souligner l’importance d’un départ à son poulain. L’ancien Lyonnais ne devrait pas en effet disposer d’un temps de jeu considérable suite à l’arrivée de Robert Lewandowski. Avec la Coupe du monde en perspective, il serait préférable pour Depay de quitter le Barça.

La source révèle d’ailleurs que s’il garde une belle cote sur le marché des transferts, le Néerlandais n’a pas encore reçu d’offre. Une bonne pour Pablo Longoria qui entend réaliser quelques ventes à Marseille avant de s’attaquer à ce dossier.