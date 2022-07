OM Mercato : Barça, Longoria sur un coup retentissant en attaque

Publié par Ange A. le 07 juillet 2022 à 07:35

OM Mercato : Président de Marseille, Pablo Longoria pourrait tenter un coup cet été avec un attaquant en galère au FC Barcelone.

OM Mercato : Un attaquant du FC Barcelone visé par Longoria

La succession de Jorge Sampaoli rapidement réglée, Pablo Longoria peut poursuivre son mercato estival. Le président de l’Olympique de Marseille n’a jusqu’ici recruté que deux nouveaux défenseurs cet été. Samuel Gigot et Isaak Touré sont les seules recrues de l’ OM à l’heure actuelle. Avec le retour de Marseille en Ligue des champions, le responsable olympien entend offrir un nouvel attaquant à Igor Tudor, le nouvel entraîneur du club provençal. Selon les informations du journal Le Phocéen, le dirigeant espagnol serait prêt à frapper un coup du côté du FC Barcelone. Le média pro-marseillais révèle un intérêt de Longoria pour Memphis Depay. L’attaquant néerlandais ne dispose plus que d’un an de contrat au Barça.

Memphis Depay vers un retour en Ligue 1 ?

Selon la source, l’Olympique de Marseille est « en train de se positionner » pour passer à l’offensive pour Memphis Depay. L’attaquant de 28 ans a rejoint le FC Barcelone l’été dernier gratuitement après son départ de Lyon. Sa première saison en Catalogne est loin d’avoir répondu aux attentes des Culers. Souvent sujet aux blessures, le capitaine des Oranje a inscrit 13 buts et délivré 2 passes décisives en 37 rencontres. Son avenir en Catalogne est d’ailleurs incertain depuis l’arrivée de Xavi sur le banc. Le nouvel entraîneur du Barça s’est trouvé des renforts offensifs lors du dernier mercato d’hiver.

Reste maintenant à savoir si le président de l’ OM saura convaincre Depay, dont le passif lyonnais va déplaire aux supporters marseillais. Sa valeur marchande est estimée à 35 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant qui pourrait grimper au vu de l’intérêt que l’ancien Gone suscite. Outre Marseille, le Néerlandais serait aussi courtisé par les Anglais de Tottenham.