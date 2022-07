OL Mercato : Officiel, une star argentine s'engage à Lyon !

Publié par Thomas G. le 23 juillet 2022 à 13:05

OL Mercato : Attendu depuis plusieurs semaines, l'arrivée d'un international argentin à l'Olympique Lyonnais est désormais officiel.

OL Mercato : Nicolas Tagliafico est un joueur de l’Olympique Lyonnais

L’Olympique Lyonnais fait à nouveau parler sur le marché des transferts avec l’arrivée d’un nouveau défenseur. Les Gones ont officialisé la venue de Nicolas Tagliafico qui s’est engagé pour trois ans. Un temps pisté par l’Olympique de Marseille, l’international argentin arrive en provenance de l’Ajax Amsterdam pour un montant de 4 millions d’euros. L’OL poursuit son mercato XXL à moindre coût avec ce renfort défensif qui vient pour apporter toute son expérience.

Nicolas Tagliafico arrive avec la lourde tâche de faire oublier Emerson Palmieri qui avait fait forte impression durant son prêt la saison dernière. Le champion des Pays-Bas est un cadre de la sélection argentine (40 sélections), son intention est d’aider Lyon à retrouver les sommets. L’Olympique Lyonnais semble avoir enfin trouvé la perle rare avec Nicolas Tagliafico après l’échec dans le dossier Tyrell Malacia. L’ OL pourrait à nouveau être actif durant le mercato, après avoir bouclé la venue du défenseur argentin et le départ de Léo Dubois.

OL Mercato : Après Tagliafico, le marché de Lyon est-il terminé ?

L’effectif de Peter Bosz a bien évolué depuis la saison dernière, le manager néerlandais peut désormais compter sur cinq nouveaux renforts. L’objectif des Gones est clair : remonter sur le podium et aller le plus loin en Coupe de France. Dans cette optique, la cellule de recrutement lyonnaise est toujours en ébullition.

En plus de la vente de Léo Dubois, deux cadres du vestiaire sont sur le départ et les dirigeants de l’ OL prépareraient déjà leurs successions. En cas de départ, Lucas Paqueta et Houssem Aouar seraient ainsi remplacés par de nouvelles recrues. L’Olympique Lyonnais n’a donc pas fini d’être un acteur majeur du mercato estival.