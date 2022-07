OM Mercato : Après Henrique, un autre départ se précise à Marseille

Publié par Timothée Jean le 22 juillet 2022 à 13:36

OM Mercato : Comme prévu, Marseille réduit son effectif peu à peu. Après Luis Henrique, une autre pépite du club se rapproche de la sortie.

OM Mercato : Une vague de départs en cours à Marseille

Très actif sur le marché des transferts cet été, l’Olympique de Marseille est parvenu à boucler l’arrivée de six nouvelles recrues. Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Luis Suarez sont venus renforcer les lignes phocéennes. Si les dirigeants marseillais s’activent pour faire venir deux recrues supplémentaires, l’ OM doit à présent dégraisser son effectif afin d’alléger sa masse salariale. Ainsi, plusieurs joueurs sont priés d’aller voir ailleurs. C’est notamment le cas de Kevin Strootman qui se rapproche du Hellas Vérone en échange de Darko Lazovic.

En attendant la finalisation de ce deal, l’Olympique de Marseille vient de se délester d’un jeune attaquant. Luis Henrique, en grande difficulté au sein du club phocéen, a finalement fait son retour au Brésil. Le Botafogo vient d’officialiser sa signature. Après deux saisons passées à l’ OM, le jeune ailier gauche brésilien fait donc son retour au sein de son ancien club. Et l’opération dégraissage se poursuit à Marseille, puisqu’un autre jeune attaquant du club est proche de mettre les voiles.

OM Mercato : Ugo Bertelli veut quitter Marseille

Régulièrement convoqué en équipe première avec l’ OM, Ugo Bertelli n’a jamais eu l’occasion de prouver sa vraie valeur dans l’élite. Pur produit marseillais, l’attaquant de 19 ans n’a disputé aucun match de Ligue 1. Ce manque de temps pousse alors le jeune joueur vers la porte de sortie. Le journaliste de La Provence, Fabrice Lamperti, qui a eu confirmation de cette information, assure que Ugo Bertelli s’apprête à quitter l’ OM dans les jours à venir.

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2023, le jeune buteur aimerait aller chercher plus de temps de jeu en Ligue 2 ou en National 1 la saison prochaine. Le but de ce transfert serait de permettre à Ugo Bertelli de prendre de l'expérience et progresser plus vite sous d'autres cieux. Ses représentants travailleraient déjà dans ce sens. Reste désormais à connaitre l’identité de son futur club. Quoi qu’il en soit, son départ devrait en inspirer d'autres. D’autant plus que le jeune gardien de but marseillais Simon Ngapandouetnbu se rapproche de Valenciennes en Ligue 2.