Barça Mercato : Signature imminente d'un défenseur à Barcelone !

Publié par Thomas le 22 juillet 2022 à 12:06

Barça Mercato : Alors que la piste Jules Koundé se refroidit, le FC Barcelone est en passe de boucler la venue d'un taulier en défense.

Barça Mercato : Une nouvelle recrue arrive au FC Barcelone

En grande difficulté économique et sportive la saison dernière, le FC Barcelone semble renaître de ses cendres cet été. Désireux d’offrir un vent nouveau à son effectif, Xavi a enregistré plusieurs signatures clés ces dernières semaines dont la plus retentissantes il y a quelques jours. Longtemps courtisé par le Barça, mais aussi Chelsea et le PSG, Robert Lewandowski a rallié la Catalogne après que les Blaugranas aient obtenu un accord total avec le Bayern Munich. Une arrivée prestigieuse qui devrait être suivie par celle d’un roc défensif.

Comme le révèle Sport ce vendredi, le FC Barcelone serait sur le point de finaliser la venue de César Azpilicueta. Un accord total serait sur le point d’être trouvé entre Chelsea et le Barça pour le transfert du défenseur central espagnol. Dans le viseur des Catalans depuis de longs mois, Azpilicueta avait donné son feu vert à Xavi et son staff pour une arrivée cet été. Malgré une prolongation d’urgence activée par les Blues au moment du départ de Roman Abramovitch, l’ancien joueur de l’ OM était toujours ciblé par Barcelone. Selon la source, le défenseur de 32 ans devrait parapher un contrat de 2 ans plus 1 année en option. Un transfert qui devrait se débloquer ces prochains jours voire heures.

Barça Mercato : L’arrivée de Koundé à Chelsea, clé du dossier

Ironie du sort, la venue de César Azpilicueta chez les Blaugranas pourraient être accélérée par le transfert de Jules Koundé chez les Blues. L’international français, priorité de Xavi en défense, a finalement fait faux bond aux Catalans, préférant rejoindre le club de Thomas Tuchel, qui le suivait déjà l’été dernier. Une arrivée quasi actée de l’ancien Bordelais à Londres, qui pousserait ainsi Azpilicueta vers le départ. Selon Sport, Barcelone serait en attente " d’un appel " de Chelsea, qui confirmerait la venue de Koundé dans ses rangs.