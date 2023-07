Batista Mendy, joueur du SCO d'Angers est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Il est notamment suivi par le PSV Eindhoven.

Mercato Angers SCO : Batista Mendy, un joueur convoité

Batista Mendy est un milieu de terrain français de 23 ans formé au FC Nantes et qui joue actuellement au SCO d'Angers. Mendy intéresse de nombreux club depuis la descente en Ligue 2 du SCO, et début juin, L'Equipe annonçait que le milieu français était suivi de près par plusieurs clubs anglais (Wolverhampton, Everton, Nottingham Forrest). Le club angevin réclamait une indemnité d'environ 6 millions d'euros pour son joueur, mais les clubs anglais tentaient de faire baisser le montant de la transction avec la descente du SCO en Ligue 2.

Mais aujourd'hui, la tendance n'est plus à un départ vers l'Angleterre, mais plutôt vers les Pays-Bas et le PSV Eindhoven. C'est Foot Mercato qui l'a annoncé ce lundi, Mendy serait très convoité du côté du PSV qui se prépare à un départ d'Ibrahima Sangaré, l'un des tout meilleurs milieux de terrains d'Eredvisie. Peter Bosz, nouveau coach d'Eindhoven est donc allé chercher dans le championnat où il entraînait avant, et a trouvé Batista Mendy, qui possède un profil similaire à celui du milieu ivoirien. Un profil donc très physique et athlétique, qui est aussi polyvalent avec la possibilité de jouer en sentinelle devant la défense, ou en tant que défenseur central. Un départ semble très probable, puisqu'il ne reste qu'un an de contrat au milieu français et le SCO aimerait sûrement récupérer un peu d'argent pour ce milieu déjà expérimenté (71 matchs de Ligue 1) malgré son jeune âge.

Quelle suite pour le SCO ?

Le SCO d'Angers, auteur d'une saison catastrophique en Ligue 1 (18 points en 38 matchs), devait passer devant la DNCG afin de participer à la Ligue 2, et le passage a été réussi pour le club angevin qui peut désormais se concentrer pleinement sur l'aspect sportif.

La perte de Mendy risque d'être compliqué pour le club, mais le SCO s'est déjà activé sur le marché avec le recrutement de Jordan Lefort, ancien défenseur central du Paris FC, ou encore avec les prolongations de jeunes joueurs comme Melvin Zinga ou Noah Nadje. Angers a aussi fait signer à Marcus Courcoul (2007) son premier contrat pro. Cette signature et les prolongations de contrats montrent la volonté du SCO de repartir sur de bonnes bases solides et avec comme objectif premier la remontée en Ligue 1.