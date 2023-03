Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2023 à 12:49

Le mercato estival n’ouvre ses portes que dans quelques mois, mais Luis Campos, le conseiller football du PSG, aurait d’ores et déjà bouclé deux recrues.

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un nouvel été mouvementé. Si l’entraîneur Christophe Galtier est annoncé sur le départ, Luis Campos aimerait également voir débarquer de nouveaux visages pour renforcer l’effectif des Rouge et Bleu. En défense, l’international slovaque Milan Skriniar est attendu en provenance de l’Inter Milan. Au milieu de terrain, deux nouveaux joueurs seraient sur le point de signer avec le PSG.

D’après le compte Twitter PSG Inside Actus, souvent bien informé sur le champion de France en titre, Luis Campos serait en négociations très avancées avec le clan Adrien Rabiot. En fin de contrat avec la Juventus le 30 juin prochain, le milieu de terrain formé au PSG serait séduit par le projet que le dirigeant portugais lui aurait proposé. Adrien Rabiot se donnerait donc quelques jours pour prendre sa décision. Le deuxième joueur serait aussi un ancien Titi.

PSG Mercato : Adrien Rabiot et Xavi Simons bientôt de retour ?

Après Adrien Rabiot, parti fâché en 2019, un autre ancien joueur formé au Paris Saint-Germain pourrait faire son retour lors du prochain mercato estival. Ce vendredi, ESPN Nederland assure que la direction parisienne envisage sérieusement de verser les 12 millions d’euros nécessaires pour lever la clause de rapatriement de Xavi Simons. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 en faveur du PSV Eindhoven, l’international hollandais de 19 ans pourrait ainsi revenir à Paris un an seulement après son départ.

Pour le convaincre, ses anciens dirigeants lui auraient prévu un chèque de 4 millions d’euros dès qu’il signera et une commission du même montant pour son agent Rafaela Pimenta. Une information confirmée par PSG Inside Actus. « Je confirme de plus en plus, mais par contre il ne sera pas prêté et restera sûrement au Paris Saint-Germain. Je pense qu’on lui a fait des promesses … Et qu’il pourra avoir du temps de jeu… » Après Milan Skriniar, les deux premières recrues estivales du PSG pourraient donc se nommer Adrien Rabiot et Xavi Simons.