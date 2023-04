Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2023 à 10:55

Alors que le PSG hésite désormais pour le faire revenir Xavi Simons a fait une énorme précision sur sa situation actuelle sous les couleurs du PSV Eindhoven.

PSG Mercato : Xavi Simons fait douter le Paris SG

Parti librement l’été passé, Xavi Simons est désormais épanoui sous les couleurs du PSV Eindhoven. Auteur de 17 buts et 10 passes dérivés en 42 matches toutes compétitions confondues, le milieu de terrain offensif néerlandais a changé de dimension cette saison puisque ses belles performances l’ont permis de disputer la Coupe du monde au Qatar avec son pays. Mais le joueur de 20 ans peut encore revenir au Paris SG dès cet été. En effet, le club de la capitale dispose d’une clause spéciale de 12 millions d’euros pour rapatrier son ancien Titi s’il le souhaite et si le principal concerné est d’accord.

Toutefois, le quotidien Le Parisien révèle ce samedi que même s’il apprécie les qualités de Xavi Simons, Luis Campos se pose des questions la nécessité de le faire revenir. Il faut dire que Simons évolue de préférence dans le couloir gauche de l’attaque, où excelle déjà Neymar et Kylian Mbappé. Le journal régional assure que les dirigeants parisiens ne souhaitent pas empiler les joueurs au même poste. Luis Campos préfère donc patienter avant d’avancer ou non ses pions dans cette affaire. Pendant ce temps, le compatriote de Memphis Depay a tenu à clamer tout le monde sur son avenir.

PSG Mercato : Xavi Simons laisse toutes les options ouvertes

D’après Le Parisien, « le contact n'est pas rompu » entre Xavi Simons et le Paris Saint-Germain, même si « on le dit peu enclin à renouer avec une formation où aucun entraîneur ne lui a laissé sa chance. » Cependant, le joyau néerlandais préfère attendre la fin de la saison pour faire le bilan avec son entraîneur et la direction du PSV Eindhoven.

« Je dois bien conclure la saison, et ensuite on verra. Là, il y a encore des compétitions dans lesquelles vous devez prouver. Je me concentre entièrement sur les cinq derniers matches de championnat et la finale de la Coupe. Vous ne savez pas ce qui peut arriver en trois ou quatre semaines. Mais, ce que je peux vous dire, c’est que je suis très reconnaissant d’être ici et que j’ai pu faire mes preuves au PSV. J’ai un contrat de cinq ans ici et à l’été j’aurais une conversation avec Marcel Brands, l’entraîneur et tout le monde », a déclaré Xavi Simons.

Reste donc à savoir quel sera son choix pour la suite de sa carrière.