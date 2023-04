Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2023 à 17:01

Après que Xavi Simons ne compte pas revenir au PSG l’été prochain, le Barça aimerait convaincre le milieu de terrain du PSV Eindhoven de rejoindre l’effectif de Xavi Hernandez à la fin de la saison en cours.

Auteur d'une magnifique saison sous les couleurs du PSV Eindhoven, avec notamment 16 buts et 8 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif de 19 ans a déjà tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens. En effet, alors qu’il dispose d’une clause de rachat de 12 millions d’euros, le PSG aimerait rapatrier son ancien joueur lors du prochain mercato estival.

Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale française, aurait initié des contacts avec l’entourage de l’international néerlandais, Xavi Simons, pour évoquer un retour à Paris au terme de la saison en cours. Mais le PSG n’est pas seul sur ce coup puisque le FC Barcelone souhaiterait aussi obtenir la signature de l’ex-pensionnaire de la Masia de 2010 à 2019.

PSG Mercato : Xavi Simons prêt à snober le Paris SG pour le Barça ?

Récemment interrogé par le média néerlandais Algemeen Dagblad sur un possible retour au PSG l’été prochain, Xavi Simons a déclaré : « je comprends que les gens me posent des questions sur la clause. Mais d’un autre côté je me dis aussi : ‘j’ai signé au PSV pour 5 ans, non ?’ Jusqu’en 2027. J’ai une situation stable ici. Le club a confiance en moi. Je veux juste réussir de grandes choses ici. »

S’il n’a pas forcément envie de revenir s’asseoir sur le banc de touches du Paris Saint-Germain, le compatriote de Georginio Wijnaldum pourrait peut être envisagé de rejoindre son idole Xavi Hernandez au Barça. En effet, selon les informations relayées ce samedi par le Mundo Deportivo, le club espagnol serait prêt à lancer dans la course pour la signature de l’ancien milieu du PSG. Outre l’entraîneur, le directeur sportif Jordi Cruyff ferait aussi du retour de Simons l’une des principales priorités du mercato estival à venir.

Mais contrairement au PSG, les Blaugranas ne possèdent pas une clause de rachat prioritaire, et seraient donc prêts à vendre au jeune néerlandais un projet sportif ambitieux avec un rôle important dans l’effectif de Xavi Simons. Toutefois, le club catalan pourrait avoir du mal à signer le chèque de 30 millions d’euros attendu par le PSV Eindhoven pour un éventuel transfert de Xavi Simons.