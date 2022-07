OM Mercato : Coup de théâtre à Marseille, Bamba Dieng bientôt vendu

Publié par Timothée Jean le 22 juillet 2022 à 21:40

OM Mercato : L’Olympique de Marseille sera probablement contraint de vendre l’un de ses attaquants cet été. Bamba Dieng pourrait être sacrifié.

OM Mercato : Bamba Dieng sacrifié pour Alassane Pléa ?

Le mercato bat son plein du côté de l’Olympique de Marseille. Quelques jours seulement après avoir officialisé l’arrivée de Luis Suarez en provenance de Grenade, la direction de l’ OM s’active déjà en coulisse pour s’attacher les services d’un nouvel attaquant. Selon les dernières informations dévoilées par L’Équipe, les dirigeants marseillais sont à la lutte avec l’ OGC Nice pour rapatrier Alassane Pléa.

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023, l’international tricolore refuse jusqu’ici de prolonger avec le Borussia Mönchengladbach. Car il aimerait retourner en Ligue 1 durant ce mercato estival. Marseille se serait alors positionné pour l’attirer dans ses filets. Mais avant de passer à l’offensive pour sa signature, les Phocéens devront se séparer d’un attaquant. Et selon les informations du quotidien sportif, Bamba Dieng pourrait être le sacrifié.

OM Mercato : Bamba Dieng a des courtisans

Véritable révélation marseillaise la saison dernière, l’attaquant sénégalais a multiplié de belles prestations en Ligue 1. Auteur de 8 buts inscrits et 3 passes décisives en 36 apparitions, toutes compétitions confondues, Bamba Dieng s’est également illustré en sélection nationale du Sénégal, avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en février dernier. Son éclosion a alors attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Outre West Ham et Southampton, le SC Fribourg s’active pour boucler sa signature. Les négociations auraient déjà débuté entre les dirigeants allemands et leurs homologues marseillais. Et si le principal concerné ne songe pas à un départ cet été, la direction de l’ OM ne l’entend pas forcément de cette oreille.

Il faut dire que Bamba Dieng représente aujourd’hui un élément bankable, capable de rapporter des liquidités aux caisses de l’ OM. En quête de ressources financières, le club phocéen ne serait pas contre l'idée de le vendre cet été. L'Équipe révélait récemment que l' OM attendrait donc un chèque d’environ 15 millions d’euros pour acter son transfert. Cette possible vente devrait aussi permettre au club de financer le recrutement d’Alassane Pléa. Reste désormais à savoir quel club répondra favorablement aux exigences financières de Marseille. Les prochaines s’annoncent mouvementées à l’ OM.