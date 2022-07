Stade Brestois Mercato : Nouvelle signature officialisée au SB29

Publié par Ange A. le 23 juillet 2022 à 11:25

Stade Brestois Mercato : Annoncé depuis quelques heures, le transfert de Pierre Lees-Melou au SB29 a été officialisé ce samedi matin.

Le Stade Brestois tient sa quatrième recrue estivale. Samedi, le SB29 a officialisé la signature de Pierre Lees-Melou. Le milieu de terrain âgé de 29 ans arrive en provenance de Norwich City. Dans un tweet, le club finistérien a annoncé la signature de son nouveau renfort. « Bienvenue chez toi Pierre ! », annonce le club tout en dévoilant des clichés de sa nouvelle recrue sous le maillot brestois. Le milieu arborera d’ailleurs le numéro 20. D’après Le Télégramme, Brest a versé 2,3 millions d’euros à Norwich pour le transfert de Lees-Melou. Lequel a signé pour trois saisons, plus une en option. La Team Pirate se serait également engagée à verser un bonus 10% en cas de revente de l’ancien Niçois.

Pierre Lees-Melou déjà de retour en Ligue 1

La pige anglaise de Pierre Lees-Melou n’aura donc duré qu’une seule année. Le milieu de terrain avait quitté l’OGC Nice l’été dernier pour Norwich City. Pour sa seule saison en Angleterre, le néo-brestois a disputé 37 matchs pour un but et une passe décisive. Avec la relégation des Canaris en Championship, le départ de Lees-Melou sonnait comme une évidence. Il retrouve donc la Ligue 1 suite à son transfert au Stade Brestois.

Le SB29 s’était déjà offert les services de Noah Fadiga, Mathias Pereira Lage et Karamoko Dembélé. Après ces recrues, Brest pourrait signer un nouveau défenseur en la personne d’Achraf Dari. Après avoir réalisé le doublé Championnat-Ligue des champions africaine, le Lion de l’Atlas souhaite relever de nouveaux défis sur le Vieux continent. Un accord a déjà était trouvé entre le SB29 et son club le Wydad Casablanca pour un transfert de 2,7 millions d’euros, bonus compris, et un contrat jusqu’en 2026.