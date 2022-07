OM Mercato : Flash ! Alexis Sanchez dit « oui » à Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 23 juillet 2022 à 18:25

OM Mercato : Alexis Sanchez va-t-il devenir le grand attaquant attendu à Marseille depuis l’ère McCourt ? L’affaire se précise pour le buteur de l’Inter.

OM Mercato : Alexis Sanchez intéressé par le projet de Marseille

Pas dans les plans de l’Inter Milan, Alexis Sanchez pourrait changer d’air sur ce mercato estival. D’après les informations du journal le Corriere dello Sport, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, ferait le pressing auprès de sa direction pour obtenir le renfort de l’attaquant de 33 ans. D’autant que les Nerazzurri pourraient le laisser partir pour une bouchée de pain afin de se séparer d'un très gros salaire dans l'effectif de Simone Inzaghi. Le média transalpin ajoute même que l’international chilien ne serait pas contre une arrivée à Marseille, qui va disputer la Ligue des Champions cette saison. Il serait même intéressé par le projet marseillais et aurait donné son accord de principe en vue d’un transfert cet été.

OM Mercato : Alexis Sanchez étudie l’offre de Pablo Longoria

En effet, le Corriere dello Sport précise ce samedi qu’Alexis Sanchez serait en train d’étudier une offre transmise récemment par Pablo Longoria, le président de l’olympique de Marseille. Écarté du groupe de Simone Inzaghi pour le match amical contre le RC Lens, l’ancien avant-centre du FC Barcelone souhaite quitter l’Inter Milan et accorderait sa priorité à un transfert à Marseille. Longtemps associé au Paris Saint-Germain, avant les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé à l'été 2017 pour un peu plus de 400 millions d'euros, l'ancien ailier de Manchester United pourrait faire trembler les filets de Ligue 1 sous les couleurs marseillaises.

Après Luis Suarez, Jonathan Clauss, Chancel Mbemba et Ruben Blanco, Alexis Sanchez pourrait débarquer sur la Canebière d’ici le 31 août. Toutefois, Longoria et Frank McCourt devront trouver la bonne formule pour convaincre le natif de Tocopilla avec son énorme salaire de 7 millions d’euros par saison.