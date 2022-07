Mercato PSG : Gonçalo Ramos, dernier joker de Luis Campos

Publié par Gary SLM le 25 juillet 2022 à 08:00

Le mercato PSG n’est pas terminé. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain veut Gonçalo Ramos pour remplacer Mauro Icardi et Kalimuendo.

Mercato PSG : Les atouts de Gonçalo Ramos qui séduisent Campos

Un attaquant polyvalent devrait rejoindre le PSG avant la fin de ce mercato estival. Le club parisien planche sur la venue de Gonçalo Ramos qui a un profil différent de ceux de joueurs offensifs qui peuplent déjà l’effectif parisien. Tout juste âgé de 21 ans, le droitier portugais de Benfica Lisbonne a tout d’un futur géant du foot européen.

Luis Campos, directeur sportif du Paris Saint-Germain, est passé maître dans l’art de recruter des joueurs peu connu, mais ô combien talentueux ! Le quotidien L’Equipe, vient de révéler une nouvelle danse de sorcière du technicien portugais autour d’un de ses compatriotes Gonçalo Ramos, lequel montre une certaine particularité dans le profil.

PSG Mercato : Campos va sortir près de 30 M€ pour sa nouvelle perle

Le natif de Olhão (Portugal) est un joueur athlétique à la fois très dynamique sur le terrain. Utilisé à 59 repris par son club et international de la quasi-totalité des sélections du Portugal, il pourrait enflammer le mercato PSG avant sa fermeture. Sa puissance physique et son intelligence dans la lecture du jeu, ses déplacements, sont autant de qualités que le responsable parisien compte ajouter à l’équipe de Christophe Galtier.

Ce joueur estimé à tout juste 14 millions d’euros sur Transfermarkt a déjà pris de la valeur suite au seul intérêt de Luis Campos et donc du PSG. Les dirigeants de Lisbonne ne le lâcheront pas pour moins de 30 millions d’euros, ce qui va obliger le club de la capitale à vendre avant de finaliser son dossier.

Mercato Paris SG : Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo sur le départ

Le mercato du Paris SG est loin d’être terminé puisque des départs sont encore dans les tuyaux. Pas vraiment dans les plans des dirigeants du PSG, Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo devraient dégager le plancher. Les deux joueurs sont sous contrat jusqu’en juin 2024 et peuvent chacun rapporter une vingtaine de millions d’euros, suffisant pour Campos qui veut boucler le transfert de Gonçalo Ramos au plus vite.

Avec l’équipe première de Lisbonne avec laquelle il joue depuis 2020, alors tout juste âgé de 19 ans, Gonçalo Ramos a inscrit 14 buts. Avec son 1,84 m, il apportera de la puissance, son sens du dribble et sa qualité de jeu aérien au Paris SG si celui-ci va au bout des idées de son dirigeant sportif.