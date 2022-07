ASSE Mercato : Coup de théâtre à Saint-Etienne, la vente relancée !

Publié par Thomas le 25 juillet 2022 à 10:30

ASSE Mercato : Alors que Saint-Etienne attend toujours une vente salvatrice, le club ligérien pourrait se faire racheter prochainement.

ASSE Mercato : David Blitzer bientôt de retour pour un rachat ?

L’été pourrait réserver quelques surprises aux supporters de l’AS Saint-Etienne. En pleine opération mercato, avec notamment les venues récentes de Mathieu Cafaro et Victor Lobry, le club ligérien pourrait finaliser sa vente d’ici la reprise du championnat. Longtemps dans les petits papiers cette saison, la vente des Verts avait connu un énième rebondissement le mois dernier, lorsque le favori au rachat, David Blitzer, avait finalement vu sa candidature recalée par le duo présidentiel Bernard Caïazzo-Roland Romeyer.

Un coup dur difficilement digéré par les fans de l’ ASSE qui n’avaient pas hésité à pointer du doigt la direction stéphanoise, accusée d’être responsable de ce nouvel échec. Mais d’après L’Équipe, l’investisseur américain, également propriétaire de Crystal Palace, n’aurait pas dit son dernier mot pour racheter l’AS Saint-Etienne. Le quotidien sportif dévoile que David Blitzer serait enclin à reprendre les négociations pour racheter le club. Malgré un échec cuisant dans les précédentes discussions, l’homme d’affaires seraient toujours très intéressé par le projet ligérien. Mais Blitzer ne serait plus le seul sur le dossier désormais.

Vente ASSE : Deux autres candidats viennent aux renseignements

La vente de l’AS Saint-Etienne se précise donc, à la surprise générale, et pourrait bien se boucler ces prochaines semaines. Le journal annonce qu’en plus de David Blitzer, deux autres dossiers de rachat auraient émergé. Un prétendant canadien et américain seraient récemment venus à la pêche aux informations, sans pour autant dévoiler leurs identités. En parallèle, le groupe Accor, un temps associé à un potentiel rachat des Verts, aurait démenti tout intérêt pour l’ ASSE.

Pour ce qui est de la situation de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, le duo présidentiel assure corps et âme qu’ils souhaitent boucler au plus vite la vente du club, malgré un scepticisme du côté des supporters. Selon L’Équipe, Caïazzo serait bien déterminé à vendre mais son compère serait quant à lui plus tiraillé. Roland Romeyer serait sous pression avec d’un côté les supporters qui poussent pour son départ et de l’autre, son entourage qui ne souhaite pas lâcher Saint-Etienne si facilement, souhaitant notamment que le club reste dans le giron familial.