ASSE Mercato : Coup de froid à Sainté pour une piste au Stade Rennais

Publié par Thomas le 25 juillet 2022 à 14:02

ASSE Mercato : Après les arrivées de Lobry et Cafaro, l'AS Saint-Etienne travaille pour enrôler des attaquants, mais peine à boucler sa première recrue.

ASSE Mercato : Aucun contact établi pour la venue de Matthis Abline

À quelques jours de la reprise du championnat de France, l’AS Saint-Etienne inquiète ses supporters. Malgré les signatures de 5 recrues depuis l’ouverture du mercato, le club ligérien patine toujours pour renforcer son secteur offensif, bien impacté par les départs de Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma. Avec en prévision les transferts de Jean-Philippe Krasso (proche de l’AC Ajaccio) et Denis Bouanga (ciblé par le FC Nantes, Nice, Lille et M’Gladbach), Sainté travaille d’arrache-pied pour dénicher des bonnes opérations en France.

Et justement, une rumeur naissante annonçait un intérêt prononcé des Verts pour le jeune attaquant du Stade Rennais, Matthis Abline. Le buteur de 19 ans, prêté la saison dernière au Havre, aurait été approché par l’ ASSE pour un nouveau prêt la saison prochaine. Une piste qui redonnait espoir aux Stéphanois mais qui ne serait au final qu’une simple rumeur. D’après Mohamed Toubache-Ter, aucun contact n’a été établi entre le SRFC et l’AS Saint-Etienne pour le transfert de Matthis Abline cet été. L’ancien responsable communication de l'Angers SCO ajoute que l’attaquant n’est pas dans les plans des Verts qui travaillent sur d’autres dossiers.

De son côté, le Stade Rennais compte l’inscrire dans la rotation offensive la saison prochaine. Avec le départ acté de Mathys Tel au Bayern Munich, Matthis Abline pourrait ainsi disposer de plus de temps de jeu à la pointe de l’attaque Rouge et Noir.

ASSE Mercato : Des arrivées en attaques toujours attendues à Saint-Etienne

Le temps presse pour les Verts, qui pourraient se retrouver sans véritables forces offensives en cas de départ de Krasso et Bouanga ces prochains jours. Les deux joueurs étaient notamment titulaires ce week-end lors de la défaite de l’ ASSE contre Angers SCO (4-1), une rencontre qui pourrait de fait être leur dernière sous le maillot stéphanois. Pour anticiper ces départs, Saint-Etienne travaillerait sur l’incorporation de deux attaquants. D’après Mohamed Toubache-Ter, ces dossiers seraient " bien avancés ", ajoutant que la direction ligérienne " négocie intensivement ", pour finaliser ces arrivées. Si aucun nom n’a pour l’instant fuité concernant ces pistes en attaque, tout pourrait se décanter ces prochains jours.