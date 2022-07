ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne veut un joyau du Stade Rennais

Publié par Thomas le 21 juillet 2022 à 10:44

ASSE Mercato : À la recherche de renforts en attaque, l'AS Saint-Etienne aimerait enrôler une pépite du Stade Rennais qui sort d'une belle saison.

ASSE Mercato : Saint-Etienne vise un buteur prometteur du Stade Rennais

Tout s’emballe du côté de l’AS Saint-Etienne, qui s'est réactivé cette semaine sur les signatures. Après quelques semaines d’accalmie, les Verts ont officialisé les venues de Mathieu Cafaro (Standard de Liège, prêt) et Victor Lobry (libre) au milieu de terrain et comptent poursuivre leur recrutement ces prochains jours. Si l’entrejeu stéphanois commence à prendre forme, l’ ASSE souhaite désormais renforcer son attaque, fortement impacté par les départs de Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma.

Dans ce sens, l’AS Saint-Etienne aurait des vues du côté du Stade Rennais. À en croire l’insider stéphanois @GaelB42, l’ ASSE souhaiterait enrôler le prometteur Matthis Abline, qui sort d’une saison très convaincante du côté du Havre en Ligue 2. Promesse du centre de formation du SRFC, l’attaquant de 19 ans pourrait débarquer sous la forme d’un prêt chez les Verts, après son premier essai en Normandie très concluant (6 buts en 16 rencontres de Ligue 1). Barré par la concurrence de Serhou Guirassy et Gaëtan Laborde en pointe, Abline ne se ferme pas à un nouveau défi en Ligue 2 bien que son intention sur le long terme soit de s’imposer chez les Rouge et Noir.

ASSE Mercato : Deux attaquants attendus cette semaine à Saint-Etienne

Une possible arrivée dans la Loire qui confirme une nouvelle fois les dires de l’insider Mohamed Toubache-Ter, qui annonçait cette semaine la finalisation de dossiers en attaques. " Tu n’auras pas 1 attaquant... tu vas en avoir 2 qui vont arriver ", déclarait l’ancien responsable communication de l'Angers SCO, avant de rajouter " c’est solide pour Sainté ", concernant le niveau des joueurs attendus.

De quoi rassurer les fans de l’AS Saint-Etienne qui voient depuis la fin de la saison, leurs attaquants partir tour à tour du Forez. " On peut s’attendre à des départs et des arrivées, on est dans l’attente. Il faut juste qu’au premier septembre, l’équipe soit compétitive ", a déclaré Laurent Batlles dans la foulée du match contre les Girondins de Bordeaux mercredi (match nul 1-1).