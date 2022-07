Clermont Foot Mercato : Officiel, un défenseur signe au CF63 !

Publié par Nicolas le 25 juillet 2022 à 18:35

Clermont Foot Mercato : Après autant de départs que d'arrivées, le CF63 cherche à étoffer son effectif. Un renfort en défense vient de signer.

Clermont Foot Mercato : Mateusz Wieteska s'est engagé avec le CF63

Le Clermont Foot renforce sa défense ! On savait que les dirigeants clermontois étaient intéressés par son profil et qu'ils avaient même formulé une offre à leurs homologues du Legia Varsovie, la transaction est désormais officielle. Le défenseur central polonais Mateusz Wieteska a signé un contrat de ... ans avec le CF63. Il jouait au Legia Varsovie depuis 2018 mais il ne lui restait qu'un an de contrat avec le club de la capitale polonaise. Le montant du transfert est de...., il s'agit de la plus grosse somme jamais déboursée par le Clermont Foot pour un joueur.

Bien que son vrai poste se situe en défense centrale, la polyvalence de Mateusz Wieteska s'avèrera précieuse pour l'équipe clermontoise. L'international polonais (1 sélection) peut aussi jouer milieu défensif et même arrière droit. Il apportera son talent et son expérience afin d'aider Clermont à se maintenir en Ligue 1.

Clermont Foot Mercato : Un défenseur prometteur arrive au CF63

Désireux de se renforcer sur toutes les lignes, le Clermont Foot cherchait surtout à remplacer Cédric Hountondji parti à Angers SCO. Il semblerait que le club clermontois ait gagné au change avec Mateusz Wieteska. Véritable pilier du championnat polonais, il a joué un total de 154 matchs avec le Legia Varsovie toutes compétitions confondues. Nouvellement appelé par le sélectionneur polonais, il a effectué sa première apparition avec la Pologne contre la Belgique en Ligue des Nations le 14 juin dernier.

Mateusz Wieteka a un objectif personnel : être appelé pour la Coupe du monde au Qatar qui aura lieu en novembre prochain. Un bon début de saison avec le CF63 pourrait lui permettre d'atteindre cet objectif. Le nouveau défenseur clermontois aura l'occasion de montrer ce qu'il vaut dès le premier match puisque c'est le PSG qui se dressera sur sa route des la première journée de championnat. Un baptême du feu exceptionnel en perspective !