Real Madrid Mercato : Officiel, un joyau quitte le Real !

Publié par Thomas G. le 19 juillet 2022 à 16:25

Real Madrid Mercato : Barré par une forte concurrence au Real, une pépite du football mondial a quitté les Merengues pour engranger de l'expérience.

Real Madrid Mercato : Un prodige japonais quitte les Merengues

Suite à l’échec dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est focalisé sur le renforcement de la défense et du milieu de terrain. Ainsi, Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni ont signés cet été. Carlo Ancelotti a annoncé que le mercato était terminé dans les sens des arrivées, mais pas dans le sens des départs. De nombreux joueurs veulent quitter le navire Merengue pour obtenir plus de temps de jeu. C’est le cas notamment de Takefusa Kubo, qui, après plusieurs prêts consécutifs en Liga, s’est définitivement engagé avec la Real Sociedad.

L’international japonais a été acheté par le club basque pour 6,5 millions d’euros. Un gros coup pour la Real Sociedad qui rappelle le dossier Martin Ødegaard. L’espoir norvégien avait été prêté par le Real Madrid au pays basque avant de devenir l’un des meilleurs milieux de Liga. Les Madrilènes garderont un œil avisé sur les performances de Takefusa Kubo, le club ayant gardé 50% des droits du Japonais. L’ailier de 21 ans n’appartient en réalité qu’à moitié à la Real Sociedad. Une pratique plutôt rare qui permet au Real Madrid de faire revenir le joueur l’été prochain.

Real Madrid Mercato : Une négociation entre les deux Real

Takefusa Kubo est devenu le premier joueur japonais de l’histoire à signer à la Real Sociedad, et son transfert perpétue la bonne entente entre les deux clubs. Le Real Madrid et la Real Sociedad pourraient bien être amenés à négocier de nouveau dans les prochaines semaines puisque les Madrilènes sont intéressés par Alexander Isak. Le buteur de la Real Sociedad impressionne depuis deux saisons en Liga et l’international suédois est l’une des cibles prioritaires des Merengues. Malgré les récentes déclarations de Carlo Ancelotti, les Madrilènes pourraient passer à l’action pour recruter l’attaquant de 22 ans.