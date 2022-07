Bordeaux : Ligue 2, une bonne nouvelle tombe pour les Girondins

Publié par ALEXIS le 25 juillet 2022 à 14:45

Les Girondins de Bordeaux pourraient être réintégrés en Ligue 2. Une bonne nouvelle est tombée ce lundi dans ce sens, provenant du CNOSF.

Bordeaux : Le CNOSF donne un avis favorable aux Girondins

Bordeaux croise certainement les doigts pour sa réintégration en Ligue 2, maintenant que le club au scapulaire connaît la décision du Comité national olympique et sportif (CNOSF). L'instance a donné un avis favorable pour le maintien du FCGB en Ligue 2. Il ne s’agit certes que d’un avis consultatif, mais cela redonne espoir à la direction des Girondins, en attendant la décision du comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF).

En effet, c’est le Comex de la FFF qui va juger du sort de Bordeaux, suite à l’avis donné par le CNOSF. Notons que la Commission d’appel de la faîtière du football français avait confirmé la rétrogradation administrative des Marine et Blanc en National 1, le 6 juillet, suite à la décision prononcée par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Bordeaux : La direction des Girondins se félicite de la décision du CNOSF

D'après RMC Sport, le Comité exécutif de la FFF devrait se réunir mercredi, afin de rendre rapidement sa décision, car le championnat de Ligue 2 démarre le samedi 30 juillet. Dans l’attente, un membre du board de Bordeaux a réagi à l’avis favorable du CNOSF. « C’est une excellente nouvelle pour la survie du club », s’est-il félicité, comme le rapporte la radio. « On est très content, mais on reste prudent. Rien n'est encore fait. On se félicite néanmoins de cette décision qui montre la solidité du projet », a-t-il confié.

L’instance fédérale suivra-t-elle la décision du CNOSF ? Rendez-vous dans les prochaines heures. Notons que les Bordelais affronteront Valenciennes FC, s’il retrouve la Ligue 2 où ils ont été relégués sportivement à l’issue de la saison dernière.