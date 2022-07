OM Mercato : Un terrible danger guette Marseille pour un attaquant

Publié par Timothée Jean le 25 juillet 2022 à 15:32

OM Mercato : En quête de renfort offensif, Marseille s’intéresse à Alassane Pléa. Mais un nouveau prétendant complique la tâche aux Phocéens.

OM Mercato : La concurrence s’agrandit pour Alassane Pléa

L’Olympique de Marseille frappe très fort sur le marché des transferts, avec le recrutement de six nouvelles recrues. Le président marseillais, Pablo Longoria, et ses équipes ont bien travaillé, mais il y a encore du pain sur la planche. Bien évidemment, l’ OM cherche un nouveau milieu de terrain défensif pour compenser le départ de Boubacar Kamara. Mais les dirigeants phocéens ambitionnent aussi de recruter un attaquant supplémentaire. Plusieurs pistes sont déjà explorées en interne et l’une d’entre elles mène à Alassane Pléa.

Comme l’indique L’Équipe, l’ OM s’intéresse de très près à l’international tricolore du Borussia Mönchengladbach. Le joueur de 29 ans arrive en fin de contrat en juin 2023 avec le club allemand et refuse jusqu’ici de prolonger son bail. Car dans le fond, il aimerait relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Après quatre saisons passées en Bundesliga, Alassane Pléa estime qu’il est temps pour lui de mettre les voiles. L’ OM se serait donc rapidement positionné pour l’accueillir. Mais le club phocéen devra faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive. Outre l’OGC Nice et Nottingham Forest, un nouveau prétendant vient de se manifester.

OM Mercato : Le Fenerbahçe prépare une offre pour Alassane Pléa

Le média Sabah Spor 1 révèle en effet que le Fenerbahçe SK, qui s’active dans tous les sens pour renforcer son secteur offensif cet été, a clairement identifié Alassane Pléa comme une cible préférentielle pour cet été. Son profil percutant, prometteur et à forte valeur marchande correspondrait parfaitement au type de joueur recherché par le club turc, qui nourrit de grandes ambitions sur ce mercato.

La source ajoute que le Fenerbahçe aurait déjà approché le Borussia Mönchengladbach pour prendre des renseignements sur l’ancien Niçois et préparerait déjà une offre intéressante pour tuer la concurrence dans ce dossier. Reste désormais à savoir si cette future offre sera suffisante pour boucler sa signature. Pour l’heure, Alassane Pléa ne se ferme aucune porte pour son avenir.