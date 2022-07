ASSE Mercato : Loïc Perrin boucle une superbe signature en défense

Publié par JEAN-LUC D le 26 juillet 2022 à 06:15

ASSE Mercato : Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne veut se donner les moyens de remonter rapidement dans l’élite. Un renfort arrive ainsi en défense.

ASSE Mercato : Un prodige de l’ESTAC va rejoindre les rangs des Verts

En attendant de permettre à la disposition de Laurent Batlles de nouveaux joueurs offensifs, le coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne a bouclé une belle opération en défense. En effet, selon les informations du quotidien régional L’Est-éclair, le club stéphanois a finalisé le transfert du jeune Anas Namri. En fin de contrat aspirant avec l’ES Troyes AC cet été, le latéral droit de 20 ans a décidé d’aller voir ailleurs pour sa progression.

Il a donc choisi de rejoindre les Verts, qui n'auront pas à verser d'indemnité de transfert pour s'attacher les services du joueur. À en croire la même source, Anas Namri devrait dans un premier temps s’entraîner avec la réserve avant de tenter d’intégrer le groupe professionnel de Laurent Batlles. Toutefois, Loïc Perrin et la direction de l’ASSE ne compte pas s’arrêter là.

ASSE Mercato : L’attaque, le prochain chantier de Loïc Perrin

Alors que Jean-Philippe Krasso et Denis Bouanga pourraient changer d’air cet été en cas de belles offres, l’AS Saint-Étienne serait d’ores et déjà à la recherche de renforts en attaque. Pour rappel, Jean-Philippe Krasso est annoncé sur les tablettes de l’AC Ajaccio, tandis que l’international gabonais de 27 ans intéresserait le FC Nantes, l’OGC Nice, Lille OSC et le Borussia Mönchengladbach.

Pour les remplacer, l’ASSE aurait prévue l’arrivée de deux joueurs, dont les noms n’ont pas filtré. Cependant, l’Insider français Mohamed Toubache-Ter assure que ces dossiers seraient « bien avancés », en précisant que la direction stéphanoise « négocie intensivement », pour finaliser ces arrivées. Loïc Perrin et les décideurs du club ligérien pourraient donc annoncer d’excellentes nouvelles dans les jours ou semaines à venir.