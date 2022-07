ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne boucle une arrivée en défense

Publié par Nicolas le 25 juillet 2022 à 18:02

ASSE Mercato : Après un début de mercato difficile, Saint-Etienne enchaîne les recrues. Un nouveau défenseur arrive gratuitement.

ASSE Mercato : Anas Namri rejoint Saint-Etienne

L'ASSE a dû faire face à de nombreux changements durant ce mercato estival, avec pas moins de 5 départs compensés par 5 arrivées. Un sixième joueur va venir grossir les rangs de Saint-Etienne dans les prochaines heures : il s'agit d'Anas Namri. En fin de contrat aspirant avec l'ESTAC, le latéral droit était libre de signer où il le souhaitait. Il a donc choisi de rejoindre les Verts, qui n'auront pas à verser d'indemnité de transfert pour s'attacher les services du joueur. En revanche, Anas Namri devrait dans un premier temps s'entraîner avec la réserve de Saint-Etienne avant de prétendre à une présence dans le groupe professionnel.

ASSE Mercato : Du mouvement à prévoir en attaque à Saint-Etienne

L'AS Saint-Etienne est en pleine préparation pour le championnat de Ligue 2, qui reprendra le week-end prochain, mais malgré cela, l'effectif des Verts est encore loin d'être au complet. La composition de l'équipe alignée par Laurent Batlles risque d'être un peu différente à la reprise de la Ligue 2, on pense particulièrement au secteur offensif des Stéphanois. Au rayon des départs, deux joueurs sont concernés : Jean-Philippe Krasso et Denis Bouanga. Le premier est fortement convoité par l'AC Ajaccio, et le deuxième est ciblé par le FC Nantes, Nice, Lille et le Borussia Mönchengladbach. Les deux attaquants partiront en cas de belle offre, mais il faut surtout que les dirigeants stéphanois leur trouvent des remplaçants afin que le secteur offensif ne soit pas décimé pour commencer le championnat.

Deux joueurs, dont le nom n'a pas filtré, sont pistées pour renforcer l'attaque stéphanoise. D’après l'insider Mohamed Toubache-Ter, ces dossiers seraient " bien avancés ", précisant que la direction des Verts " négocie intensivement ", pour finaliser ces arrivées. On devrait en savoir plus d'ici quelques jours sur l'identité des nouveaux attaquants stéphanois.