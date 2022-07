PSG Mercato : Attendu à Paris, Mukiele fait ses adieux à Leipzig

Publié par JEAN-LUC D le 26 juillet 2022 à 05:10

PSG Mercato : Attendu comme la troisième recrue estivale du Paris SG, le défenseur français Nordi Mukiele a fait ses adieux au RB Leipzig, lundi soir.

Comme pressenti par la presse locale et étrangère, le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir sa troisième recrue estivale avec Nordi Mukiele. À un an de la fin de son contrat, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux va ainsi faire son retour en Ligue 1 sous les couleurs du Champion de France. D’ailleurs, le principal concerné a confirmé son départ du RB Leipzig dans un message d’adieux.

« Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez fait me sentir chez moi depuis le tout premier jour de mon arrivée et c'est le cœur lourd que je pars aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le club qui nous aident à atteindre nos objectifs au quotidien. L'histoire que nous avons construite est aussi la vôtre. À mes frères sur le terrain, gardons cet héritage vivant. Aux entraîneurs et au personnel que j'ai eu pendant ces 4 saisons : MERCI. Avec vous, j'ai découvert les plus hauts niveaux du football. Aujourd'hui, je suis un meilleur joueur, mais aussi un meilleur être humain et j'ai pu réaliser certains de mes rêves personnels également grâce à vous ! », a écrit Nordi Mukiele sur le réseau social. Le natif est désormais attendu dans la capitale française pour finaliser son transfert au Paris SG.

PSG Mercato : Nordi Mukiele est attendu Paris pour sa visite médicale

Comme évoqué par son club le RB Leipzig, Nordi Mukiele a été autorisé à ne pas se rendre à l'entrainement ce lundi pour des « négociations contractuelles. » Et les choses se sont accélérées ces dernières heures avec « une finalisation » de l'accord entre le Paris Saint-Germain et le club allemand pour le transfert de l’international français de 24 ans. Pour attirer le polyvalent défenseur, le club du président Nasser Al-Khelaïfi contre un chèque de 16 millions d’euros, bonus compris.

D’après les renseignements du journaliste Fabrizio Romano, le natif de Montreuil est désormais attendu dans la capitale pour passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2027. Sauf improbable revirement, Nordi Mukiele devrait donc être la troisième recrue estivale de Luis Campos après Vitinha et Hugo Ekitike.