OGC Nice Mercato : Une superstar de Premier League bientôt au Gym

26 juillet 2022

OGC Nice Mercato : En conséquence de l'échec dans le dossier Yann Sommer, le Gym souhaiterait s'attacher les services d'un champion d'Angleterre.

OGC Nice Mercato : Un grand gardien dans le viseur du Gym

Les Aiglons sont toujours à la recherche d’un remplaçant de Walter Benitez depuis son départ libre. Les Niçois ont d’abord jeté leur dévolu sur le compatriote de Lucien Favre, le gardien suisse Yann Sommer. Le deal semblait en bonne voie avant que le gardien du Borussia Mönchengladbach ne fasse volte-face. Ce revirement de situation a poussé les dirigeants de l’OGC Nice a trouvé une solution. La piste menant à Ersin Destanoglu a ainsi été réactivée.

En parallèle de la pépite turque, le Gym s'est positionné sur un gardien expérimenté. Selon Nice-Matin, l’OGC Nice est intéressé par la signature de Kasper Schmeichel. L’international danois de 35 ans est en instance de départ du coté de Leicester. Le Daily Mail indique que les Foxes ne vont pas retenir le gardien danois et qu’un remplaçant a d’ores et déjà été identifié. Une aubaine pour le Gym, d'autant que selon L'Équipe, Kasper Schmeichel a donné son accord à Nice. Le gardien de 35 ans restera dans l’histoire de Leicester après avoir remporté la FA Cup et la Premier League. Kasper Schmeichel pourrait apporter sa soif de victoire et son expérience pour enrayer la période de disette de l'OGC Nice.

OGC Nice Mercato : Semaine décisive pour l’arrivée de Kasper Schmeichel

Les négociations sont en cours entre l’OGC Nice et Leicester pour le gardien de 35 ans. Les Aiglons pourraient faire une offre concrète cette semaine. Selon Nice-Matin, les discussions entre les deux clubs avancent bien. L’international danois est espéré par Lucien Favre avant le début du championnat prévu le 7 août. En cas de signature au Gym, Kasper Schmeichel pourrait retrouver son compatriote Kasper Dolberg et perpétrer l'idylle entre le Danemark et la Ligue 1.