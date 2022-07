OM Mercato : C’est décidé, Marseille veut se séparer d’un défenseur

Publié par Timothée Jean le 26 juillet 2022 à 19:15

OM Mercato : Désireux de réduire sa masse salariale, l’Olympique de Marseille prépare déjà le départ de son défenseur espagnol Pol Lirola.

OM Mercato : Marseille cherche une porte de sortie à Pol Lirola

En dépit de ses ressources financières limitées, l’Olympique de Marseille se montre très actif sur le marché des transferts. Il y a certes eu les départs de Boubacar Kamara et de Steve Mandanda, mais le club phocéen est parvenu à signer six nouvelles recrues. Et le mercato estival de l’ OM ne devrait pas s’arrêter là, puisque d’autres renforts supplémentaires sont attendus au sein du club marseillais.

Cependant, avant de poursuivre son recrutement ambitieux, l’Olympique de Marseille devra vendre. Le président de Pablo Longoria n’a pas oublié les consignes de Frank McCourt sur ce point. Le milliardaire américain réclame plus de ventes afin de soulager un peu plus les finances du club. Ainsi, plusieurs joueurs pourraient être vendus dans les jours à venir. Outre Bamba Dieng, Cédric Bakambu ou encore Luan Peres, Pol Lirola est aussi cité parmi les potentiels partants. Selon Le Phocéen, la direction de l’ OM s’active déjà en coulisse pour lui trouver une nouvelle porte de sortie avant la fin du mercato estival.

OM Mercato : Pol Lirola proposé à plusieurs clubs

Le latéral droit espagnol a été transféré définitivement à l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, après un prêt prometteur en provenance de la Fiorentina. Mais jusqu’ici, le joueur de 24 ans peine à retrouver sa forme d’antan. Trimbalé de poste en poste sous l’ère Jorge Sampaoli, Pol Lirola a perdu son statut de titulaire à l’ OM. Et l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais n’a pas amélioré sa situation.

La source indique que le nouvel entraîneur marseillais ne compterait pas sur lui pour la saison à venir, d’où la signature de Jonathan Clauss cet été. La direction marseillaise essayerait ainsi de le proposer à plusieurs clubs en interne afin de boucler son départ le plus rapidement possible. Sauf que peu de prétendants se bousculent pour le moment dans le but de boucler sa signature. L’ OM devra peut-être trouver des solutions sous la forme d'un prêt dans le but de se délester temporairement de Pol Lirola.