PSG Mercato : Lucas Hernandez lâche une réponse claire au Paris SG

PSG Mercato : Annoncé dans les plans du Paris SG, qui recherche un nouveau défenseur, Lucas Hernandez a fait le point sur son avenir avec le Bayern Munich.

PSG Mercato : L’option Lucas Hernandez étudiée par Luis Campos

D’après les renseignements relayés il y a quelques jours par les journalistes Andrés Onrubia et Mirko Calemme du quotidien espagnol AS, Lucas Hernandez est « un des objectifs fixés par Luis Campos (conseiller football) pour renforcer la défense du PSG. » En pleines discussions avec l’Inter Milan pour tenter de finaliser le transfert de Milan Skriniar, le club de la capitale aurait signifié son intérêt à l’entourage de l’ancien défenseur de l’Atlético Madrid. Toujours selon la même source, le Champion du monde 2018, lié au club bavarois jusqu’en juin 2024, n’a pas fait l’objet d’une offre concrète du Paris SG, malgré l’intérêt de Luis Campos. De son côté, le natif de Marseille ne semble pas du tout pressé de quitter la Bavière.

PSG Mercato : Lucas Hernandez a tranché pour son avenir !

Si le Paris Saint-Germain a bien ciblé Lucas Hernandez, aucune offre ne serait pour l’instant parvenue sur les bureaux des dirigeants du Bayern Munich. D’autant que, selon le média local Sport Bild, les décideurs munichois considéreraient que l’international français est tout simplement intransférable. Interrogé par la chaîne Sport1, le frère de Theo Hernandez a annoncé la couleur pour la suite de sa carrière.

« Des titres ! Je veux tout gagner chaque année, c’est ce qui me motive. Surtout en Ligue des Champions. Nous voulons et devons nous améliorer, car l’élimination en quarts de finale contre Villarreal nous a fait beaucoup de mal la saison dernière. Le fait que nous réussissions en Bundesliga n’est pas suffisant. C’est ainsi que nous pensons tous, y compris l’entraîneur. Voyons ! Je suis très heureux et reconnaissant de jouer pour le Bayern. Nous discuterons de tout le reste en temps voulu », a déclaré Lucas Hernandez.

Le Paris SG est donc prévenu.