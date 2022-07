OM Mercato : Longoria proche de boucler une signature au milieu

Publié par Timothée Jean le 26 juillet 2022 à 23:15

OM Mercato : Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, serait sur le point de boucler un très joli coup en Ligue 1.

OM Mercato : Accord trouvé entre Seko Fofana et Marseille

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato ambitieux. Après l’arrivée de six nouvelles recrues, le club phocéen s’active pour faire venir un nouveau milieu de terrain dans le but de compenser le départ de Boubacar Kamara. Et pour étoffer ce secteur de jeu, les dirigeants marseillais se dirigent une nouvelle fois vers le RC Lens. Après avoir recruté Jonathan Clauss contre un chèque de 7,5 millions d’euros, hors bonus, la direction de l’ OM souhaite à présent boucler la signature Seko Fofana.

Dans les petits papiers du club phocéen depuis l'été dernier, l’international ivoirien n’exclut pas l’idée de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Il a récemment affiché son souhait de disputer la prochaine Ligue des champions, ce qui a rapidement ravivé l’intérêt de l’ OM à son égard. Romain Haering, journaliste pour Le Phocéen, assure en effet que l’Olympique Marseille fait le forcing auprès de la direction RC Lens pour débaucher Seko Fofana. Et cette opération jugée impossible il y a quelque temps semble désormais bien réelle aujourd’hui. Car, selon la source, l’infatigable milieu de terrain aurait déjà donné son accord pour rejoindre l’ OM cet été.

OM Mercato : Le RC Lens reste inflexible pour Seko Fofana

Malgré la concurrence de plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain, Seko Fofana n’a pas flanché et accorderait toujours sa préférence à l’OM. Ayant obtenu l’accord de principe du joueur, le club phocéen se démène dorénavant pour trouver un terrain d’entente avec sa direction. Et c’est là que les choses compliquent, car le RC Lens n’est pas vendeur.

Le club nordiste pourrait tout de même changer d’avis pour son milieu de terrain à condition de recevoir une offre colossale pour son transfert. Selon le confrère, les Sang et Or attendraient pas moins de 40 millions d’euros avant de céder Seko Fofana. Un montant qui est visiblement hors de portée des finances marseillaises.