Equipe de France : Kurt Zouma dans le viseur de Didier Deschamps

Publié par Thomas G. le 10 février 2022 à 16:00

Didier Deschamps s'est exprimé sur l'affaire Kurt Zouma qui fait grand bruit en ce moment. Le sélectionneur a fustigé le comportement du défenseur de West Ham.

Didier Deschamps en colère contre Kurt Zouma

Le sélectionneur de l’équipe de France, DidierDeschamps était présent lors du quart de finale de Coupe de France qui opposait l’OGC Nice et l’ OM. Le sélectionneur s’est chargé du tirage au sort des demi-finales à l'issue de la rencontre. L'entraîneur champion du monde s’est exprimé sur France 3 sur l'affaire Kurt Zouma, en indiquant : « C'est quelque chose d'inadmissible, intolérable, d'une cruauté sans nom, ces images sont choquantes et insupportables. »

Les chances de voir KurtZouma revenir en équipe de France s’amenuisent considérablement. En effet, le sélectionneur a ajouté : « Cela a pu m'arriver, quand des joueurs ont commis des erreurs, de ne pas les prendre pour quelque temps, a expliqué Didier Deschamps. Cela pourrait m'arriver pour la prochaine liste. » L’avenir tricolore du défenseur de 27 ans s’assombrit donc. La descente aux enfers se poursuit donc pour Kurt Zouma. Depuis la révélation des images, lundi, le monde semble s’écrouler sur la tête de Zouma.

Zouma est dans l'oeil du cyclone

La polémique enfle en Angleterre sachant que le joueur a disputé 90 minutes hier contre Watford avec son club de West Ham. Les Hammers ont sanctionné leur joueur par une amende de plus de 300 000 euros, amende maximale qu’un club peut infliger à un joueur. De plus, son équipementier Adidas vient d’annoncer que le partenariat entre le joueur et la marque avaient été rompus. Un sponsor de West Ham, Vitality s’est désengagé de son partenariat avec le club suite à cette affaire. Quid de son avenir chez les Hammers, Zouma est un titulaire indiscutable de West Ham, mais cette affaire pourrait pousser les Londoniens à se séparer de lui. Après cette polémique, on ne devrait pas voir Kurt Zouma sur les terrains pendant un moment…