Stade Brestois Mercato : Le SB29 vise un attaquant international

Publié par Nicolas le 27 juillet 2022 à 12:04

Stade Brestois Mercato : À la recherche d'un attaquant pour compléter son secteur offensif, le SB29 serait sur les traces d'un international slovène.

Stade Brestois Mercato : Andraz Sporar convoité par le SB29

Les dirigeants du Stade Brestois recherchent activement un attaquant. Selon le journal A Bola, le SB29 serait intéressé par l'attaquant slovène du Sporting, Andraz Sporar. Il s'agit d'un international de 28 ans qui compte 39 sélections et qui a inscrit 5 buts avec l'équipe nationale de Slovénie. Le quotidien sportif portugais précise que le buteur risque de voir son temps de jeu réduit au vu de la concurrence en attaque, ce qui rend son futur incertain. Au club depuis janvier 2020, Sporar était prêté à Middlesbrough la saison dernière. Il a disputé 35 matches de Championship pour 8 buts inscrits et 2 passes décisives. Sous contrat avec les Leoes jusqu'en juin 2025, il serait également convoité par le Panathinaïkos. Les dirigeants du SB29 devront s'activer pour s'attacher ses services.

Stade Brestois Mercato : Le SB29 suivrait aussi Islam Slimani

En marge du dossier Andraz Sporar, le Stade Brestois a activé d'autres pistes. Selon le quotidien L'Équipe, la plus chaude mène à Islam Slimani qui joue aussi au Sporting. Revenu dans le club lisboète en janvier dernier, il avait bien débuté avec 4 buts inscrits en 5 rencontres disputées, étant même élu joueur du mois de mars du championnat portugais. Toutefois, son entraîneur Ruben Amorim lui reprochait un manque d'investissement à l'entraînement, ce qui a débouché sur un conflit entre le technicien portugais et son joueur.

Depuis, le point de non retour a été atteint, et Slimani est devenu indésirable aux yeux de son coach. Slimani penserait à résilier son contrat comme ce fut le cas lorsqu'il évoluait à Lyon. Ainsi, Brest est très intéressé pour récupérer Slimani. Des négociations auraient même débuté entre le buteur algérien et le SB29. Cependant, les dirigeants brestois ne sont pour le moment pas disposés à répondre favorablement aux exigences salariales de l'attaquant, ce qui ralentirait l'opération. D'autres clubs de Ligue 1 suivrait Slimani avec attention, même si le Stade Brestois reste le club le mieux placé pour accueillir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne. La présence de son coéquipier en sélection Youcef Belaïli, qui a récemment prolongé avec les Ty-Zefs, pourrait faire évoluer le dossier favorablement. Le SB29 verrait d'un bon œil l'association des deux Fennecs au sein de l'effectif brestois.