Stade Brestois Mercato : Le SB29 piste un attaquant algérien

Publié par Anthony le 25 juillet 2022 à 15:36

Stade Brestois Mercato : Sorti des plans de son entraîneur, un ancien attaquant de l'OL pourrait faire son retour en Ligue 1, notamment au SB29.

Stade Brestois Mercato : Un retour en Ligue 1 pour Islam Slimani ?

Revenu au Sporting Portugal en janvier après un passage à l'Olympique Lyonnais, Islam Slimani était de retour là où il a brillé aux yeux de l'Europe, entre 2013 et 2016. Il avait participé à 116 matches inscrivant 57 réalisations. Mais son retour s'est avéré très loin des attentes espérées des supporters. Alors qu'il a rapidement retrouvé ses marques avec quatre buts en cinq rencontres, puis élu joueur du mois de mars du championnat portugais, son entraîneur Ruben Amorim lui reprochait un manque d'investissement à l'entraînement ce qui a déclenché un conflit entre le technicien portugais et l'international algérien. Son temps de jeu est devenu presque nul depuis avril avec seulement 49 minutes sur le terrain.

Une rupture de contrat avec le Sporting est envisagée par Islam Slimani, comme pour l' OL, et va se retrouver libre sur le marché des transferts. Selon L'Équipe, le Stade Brestois s'est montré intéressé à l'idée de l'associer à son coéquipier de sélection, Youcef Belaïli. Après la récente signature de Pierre Lees-Melou, il serait une recrue de choix pour le SB29, mais la faisabilité économique du club pourrait contraindre le recrutement de l'attaquant.

Stade Brestois Mercato : Plusieurs clubs à l'affût de Slimani

Islam Slimani reste un joueur très courtisé. Passé par Leicester, l' OL et l'AS Monaco, c'est un attaquant avec beaucoup d'expérience. Plusieurs clubs turcs ont montré un intérêt pour recruter le meilleur buteur des Fennecs tout comme certaines écuries de Ligue 1 qui seraient sur le dossier. Son nom a été évoqué du côté de Nottingham Forest et du Panathinaïkos sans rien de concret. L'Algérien souhaite tout de même prolonger encore un peu son aventure en Europe et tenter de gagner sa place pour participer à la CAN en 2024 en Côte d'Ivoire.