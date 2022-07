OM Mercato : Après Strootman, une nouvelle vente échoue à Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 juillet 2022 à 11:41

OM Mercato : Alors que tout semblait bien engagé entre les différentes parties, le transfert de Luan Peres au Fenerbahçe ne devrait pas aboutir.

OM Mercato : Le transfert de Luan Peres au Fenerbahçe échoue

L’Olympique de Marseille se montre très actif sur le marché des transferts. Le club phocéen est déjà parvenu à signer six nouvelles recrues et s’active en coulisse pour en faire venir d'autres. Mais avant d’acheter, l’ OM devra vendre. Les Marseillais n’échappent pas à cette règle économique. En proie à des difficultés financières, la direction marseillaise n’a plus le choix. Elle devra se séparer de quelques éléments afin de rééquilibrer ses comptes qui ne sont pas au beau fixe. Ainsi, plusieurs joueurs ont été mis sur le marché. C’est notamment le cas de Kevin Strootman qui figure en tête de liste des potentiels départs. Mais une fois encore, son salaire trop élevé freine ses différents courtisans. Même son de cloche pour Luan Peres.

Ces dernières heures, le Fenerbahçe est venu toquer à la porte de l’ OM en vue de boucler le transfert du défenseur brésilien. Jorge Jesus, entraîneur du club turc, aimerait pouvoir compter sur les qualités de Luan Peres la saison proche. Selon la presse turque, le technicien portugais aurait demandé à sa direction de tout mettre en œuvre pour signer le défenseur de l’ OM. Seulement, les dirigeants de Fenerbahçe ont vite été refroidis par les exigences phocéennes en termes d'indemnité de transfert ou de salaires à prendre en charge en cas d'un éventuel prêt.

OM Mercato : Le Fenerbahçe se tourne vers d’autres cibles défensives

Foot Mercato assure en effet que les dirigeants turcs ont finalement décidé d’abandonner la piste menant à Luan Peres afin de se tourner vers d’autres pistes plus accessibles. Les Stambouliotes s’intéresseraient dorénavant à Gustavo Henrique. Le défenseur central de Flamengo semble être une « option moins chère que le Marseillais », indique la source. Ce retrait de Fenerbahçe n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour la direction de l’ OM, qui ne parvient toujours pas à vendre cet été.