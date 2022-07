FC Lorient Mercato : Un milieu en passe de prolonger avec le FCL

Publié par Anthony le 27 juillet 2022 à 12:11

FC Lorient Mercato : Revenu de plusieurs prêts, un crack du FCL serait sur le point de prolonger son contrat avec les Merlus.

FC Lorient Mercato : Julien Ponceau va prolonger au FCL

Revenu à Lorient après deux ans de prêt à Rodez et à Nîmes où il s'est montré convaincant, les Merlus voudraient prolonger leur jeune pépite, Julien Ponceau. Selon le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez, le milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2023, va étendre son bail de deux ans.

Julien Ponceau a réussi à se montrer en prêt et pourra tenter d'avoir une place de titulaire dans le dispositif de Régis Le Bris. Grand espoir du club à son poste, il est devenu, en 2018, le plus jeune buteur de l'histoire des Merlus à seulement 17 ans et 10 mois en Ligue 2. Et ses prêts n'ont fait que le renforcer. À Nîmes, le joueur de 21 ans cumule 41 matches toutes compétitions confondues où il a inscrit 4 buts en seulement une saison. Avec ces récentes prestations, il pourrait alors obtenir une place d'envergure, surtout en cas de départ d'Enzo Le Fée.

FC Lorient Mercato : Enzo Le Fée, l'homme le plus courtisé du FCL

Julien Ponceau est actuellement le second milieu offensif derrière Enzo Le Fée. Mais le cas de ce dernier fait énormément parler. Après une bonne saison avec les Merlus, mais aussi avec l'Équipe de France U21, plusieurs clubs de Ligue 1 auraient jeté leur dévolu sur le jeune international. L'AS Monaco, l'OGC Nice ou encore le Stade Rennais seraient sur le dossier. Mais le nouvel entraîneur du FCL, Régis de Bris, bloque le départ de son jeune crack et la direction souhaite prolonger le contrat du milieu offensif pour le conserver en Bretagne. Enzo le Fée n'est pas le seul à être courtisé, Armand Laurienté peut aussi quitter le club dès cet été, lui qui est courtisé par le LOSC et le Torino.