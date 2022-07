OM Mercato : C’est réglé, Marseille signe son grand attaquant !

Publié par Timothée Jean le 27 juillet 2022 à 15:48

OM Mercato : C’est une excellente nouvelle pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a définitivement recruté Arkadiusz Milik.

OM Mercato : Tout est enfin réglé pour Arkadiusz Milik

Très actif dès l’ouverture officielle du mercato estival, l'Olympique de Marseille a rapidement mis la main sur six recrues. Le président marseillais Pablo Longoria et ses équipes n’ont pas encore fini avec le marché des transferts et travaillent d’arrache-pied pour faire venir des renforts supplémentaires. Le club phocéen s’active actuellement pour faire venir un nouveau milieu de terrain défensif dans l’optique de combler le départ de Boubacar Kamara. Mais ce n'est pas tout. La direction de l’ OM se démène également pour régler certains dossiers chauds en interne. C’est notamment le cas d’Arkadiusz Milik.

Arrivé en janvier 2021 sous la forme d’un prêt en provenance de Naples, l’attaquant polonais s’est rapidement imposé au sein de l’effectif marseillais. Régulièrement laissé sur le banc de touche la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, le buteur de 28 ans s’est tout de même montré très décisif devant les buts adverses. Il comptabilise 20 buts en 37 apparitions, toutes compétitions confondues la saison dernière. Pour la direction marseillaise, il était donc hors de question de perdre un tel atout offensif. Les Phocéens ont alors entamé des discussions avec le joueur afin de le conserver cet été. Et après plusieurs semaines de négociations, les différentes parties sont finalement tombées d’accord pour son transfert définitif.

OM Mercato : 8 M€ pour le transfert d'Arkadiusz Milik

En effet, après un an et demi passé en Ligue 1, Arkadiusz Milik a définitivement rejoint l' OM. La Provence révèle d’ailleurs les dessous de cette opération. Si divers montants étaient évoqués pour son transfert, la source précise que l'international polonais a finalement coûté 8 millions d'euros à l’Olympique de Marseille. À ce montant, le club phocéen devra rajouter plusieurs bonus avec un paiement échelonné sur plusieurs mois, ajoute le média local.

Pour rappel, le président de l’ OM, Pablo Longoria, avait déjà vendu la mèche sur ce dossier, assurant qu’ Arkadiusz Milik avait signé un contrat trois ans avec le club phocéen. L’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam est désormais lié à l’OM jusqu’en 2025. L’officialisation devrait tomber dans les prochaines heures. Convoité par plusieurs cadors européens, Milik devrait donc poursuivre son aventure à Marseille.