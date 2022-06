OM Mercato : Le remplaçant d’Arkadiusz Milik trouvé à 10 M€

Publié par Ange A. le 12 juin 2022 à 06:00

OM Mercato : Pablo Longoria creuserait une nouvelle piste offensive en Serie A. L’avenir de Milik reste incertain avec Marseille.

OM Mercato : Un prétendant surprise insiste pour Milik

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille au terme de la saison écoulée, Arkadiusz Milik n’est pas certain de rester en Provence. L’attaquant polonais voit son contrat arriver à expiration cet été. Il est prêté depuis janvier 2021 par Naples avec une option d’achat. Mais son avenir reste en partie incertain à Marseille en raison de sa gestion par Jorge Sampaoli. Préférant un profil plus mobile en attaque, l’entraîneur marseillais n’a pas souvent hésité à se passer des services du buteur de 28 ans.

Celui-ci est dans le viseur du FC Nantes comme l’a encore confirmé Waldemar Kita. « Non, absolument pas un coup de com’ ! C’est un buteur, un très bon joueur et à ce titre, il nous intéresse. Mais avant toute chose, nous devons parler avec le club. C’est une idée, je ne sais pas d’ailleurs comment elle est sortie », a lâché le président nantais dans les colonnes du Quotidien du Sport.

Milik sur le départ, un Italien en approche ?

Alors qu’une offensive du FC Nantes pour Milik n’est donc plus à exclure, l’Olympique de Marseille continue de prospecter sur le marché des transferts. La dernière trouvaille de Pablo Longoria serait en Serie A. Ignazio Genuardi révèle un intérêt de l’ OM pour Joao Pedro. Âgé de 30 ans, l’avant-centre italien (1 cape) évolue à Cagliari avec qu’il ne dispose plus que d’un an de contrat. Il a terminé la dernière campagne avec 13 réalisations et 4 passes décisives en 37 matchs de championnat. À un an de l’expiration de son contrat, Cagliari ne s’opposerait pas à son départ cet été. Le futur pensionnaire de Serie B attendrait un chèque de 10 millions d’euros pour céder son buteur.

Dans ce dossier, Marseille devra néanmoins se méfier du Torino qui serait proche d’un accord avec Joao Pedro. D’autres clubs de Ligue 1 comme Lyon et surtout Lille seraient aussi dans le coup.