OGC Nice Mercato : Une superbe arrivée au milieu bientôt bouclée

Publié par Thomas le 27 juillet 2022 à 19:18

OGC Nice Mercato : Désireux de parfaire son milieu de terrain cet été, le Gym se rapproche de la signature d'un grand espoir français.

OGC Nice Mercato : Alexis Beka Beka en approche au Gym

Plutôt actif sur le marché des transferts depuis le départ de Christophe Galtier et l’intronisation de Lucien Favre, le Gym serait en passe de frapper un gros coup au milieu de terrain. Afin de renforcer son entrejeu pour pallier notamment à un éventuel départ de Khéphren Thuram, l’OGC Nice devrait voir prochainement débarquer le prometteur Alexis Beka Beka.

Comme le révèle L’Équipe ce mercredi, le club azuréen a intensifié les discussions ces dernières heures pour boucler la venue du prodige français au plus vite. Le Lokomotiv Moscou, où le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2026, serait sur le point de tomber d’accord avec les Aiglons pour un transfert estimé autour des 9 millions d’euros. D’après la source, Beka Beka ferait également tout son possible pour rejoindre Nice, après avoir donné son feu vert à Lucien Favre. Révélé en 2020/2021 en France du côté du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2, le jeune milieu défensif (21 ans), avait été convoqué par Sylvain Ripoll l’été dernier pour les Jeux Olympiques de Tokyo, où il avait tapé dans l'œil de bon nombre de clubs.

OGC Nice Mercato : Un transfert déjà proche d’aboutir l’année dernière

Si Alexis Beka Beka semble se diriger vers le Sud de la France lors du mercato, la donne avait été différente en 2021. Après ses performances remarquées aux JO, le milieu défensif était entré dans les plans de Christophe Galtier, tout juste arrivé à Nice en provenance du LOSC. Si le transfert semblait en bonne voie, le Gym s’est finalement fait devancer par le Lokomotiv Moscou, qui avait alors versé l’indemnité demandée par le SM Caen pour le transfert de sa pépite.

Un joueur dont le potentiel reste encore à découvrir, qui pourrait agiter la prochaine saison de Ligue 1, en cas d’arrivée à l’OGC Nice. « On a un milieu qui joue en L2, et à l’entraînement, je me dis qu’il a une maturité d'un mec de 26 ans. C’est très fort », évoquait en 2021 André-Pierre Gignac au sujet de son coéquipier en Équipe de France Olympique.