LOSC Mercato : C'est fait, Lille officialise quatre signatures !

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2022 à 14:28

LOSC Mercato : Touré, Nagera, Cossier et Faïz signent leur premier contrat pro

Le LOSC renforce son équipe première en vue de la nouvelle saison 2022-2023, le club champion de France 2021 songe aussi à la relève. Ainsi, quatre jeunes joueurs prometteurs, formés à l’Académie de Lille, ont été promus ce mercredi. Ils ont paraphé des contrats professionnels d’une durée de trois saisons, jusqu’à fin juin 2025. « Le LOSC est heureux d’annoncer la signature des premiers contrats professionnels d'Ousmane Touré (défenseur, 17 ans), Kemryk Nagera (défenseur, 17 ans), Isaac Cossier (défenseur, 15 ans et demi) et Adame Faïz (milieu de terrain, 17 ans) », a fait savoir le club nordiste sur son site internet. Ces pépites sont désormais à la disposition du nouvel entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca.

LOSC Mercato : Réactions des quatre néo-professionnels

Les talentueux joueurs, récompensés de leurs efforts et leur progression, ont réagi à leur passage chez les professionnels. « C’est un grand plaisir de passer professionnel dans mon club formateur. Je suis très fier. Je suis impatient de m’entraîner avec les pros, de défendre le maillot du LOSC, de montrer mon potentiel et mes qualités », a déclaré Ousmane Touré.

Kemryk Nagera s'en réjouit également. « C’est vraiment une fierté pour moi de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. Dès mon arrivée au LOSC, j’avais à cœur de réussir ici. Mon objectif consiste maintenant à franchir les paliers, pour intégrer le groupe pro. » Quant à Isaac Cossier, il a souligné la confiance de son club formateur. « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel et fier que Lille OSC m’ait accordé sa confiance. J’ai conscience que maintenant, le plus dur commence pour moi. […] Mon objectif ? Finir haut chez les pros » , a-t-il confié. Adame Faïz est de son côté heureux de réaliser son rêve. « Je suis très fier de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur. Cela représente beaucoup ! Je réalise mon rêve, mais ce n’est que le début et il va falloir que je continue à travailler dur. »