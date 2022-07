OM Mercato : La venue d'une star de Ligue 1 bloque à Marseille

Publié par Timothée Jean le 27 juillet 2022 à 17:48

OM Mercato : Véritable sensation au RC Lens, Seko Fofana fait partie des cibles prioritaires de Marseille. Mais sa signature s’annonce très compliquée.

OM Mercato : Seko Fofana, une relation tendue avec Igor Tudor

Après Cheick Doucouré et Jonathan Clauss, pour ne citer que ces deux départs, Seko Fofana pourrait, lui aussi, quitter le Racing Club de Lens lors de ce mercato estival. Et pour cause, l’infatigable milieu de terrain lensois conserve une grosse cote sur le marché des transferts. Plusieurs cadors européens se bousculent déjà en coulisse pour arracher sa signature.

Alors le Paris Saint-Germain reste toujours à l’affût pour sa signature, l’Olympique de Marseille a également décidé de s’immiscer dans ce dossier avec la ferme volonté de rafler la mise. Le Phocéen révélait d’ailleurs que les dirigeants de l’ OM auraient déjà conclu un accord de principe avec l’international ivoirien, qui souhaiterait disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs marseillaises. Il pourrait donc retrouver son ancien coéquipier Jonathan Clauss à Marseille. Les négociations se poursuivraient dans ce sens.

L’ OM disposerait ainsi d’une sérieuse avance sur la concurrence, mais ce deal est loin d’être acquis. Outre les exigences financières du RC Lens, Marseille doit désormais faire face à un obstacle de taille sur cette piste. Selon les dernières informations de Sébastien Denis, journaliste à Foot Mercato, Seko Fofana ne serait plus emballé à l’idée de signer à Marseille en raison de ses relations fraîches avec Igor Tudor.

OM Mercato : La porte reste close pour Seko Fofana

En effet, le joueur de 27 ans a déjà côtoyé l’entraîneur croate lors de son passage à l’Udinese, il y a deux ans. Et il ne garde pas de bons souvenirs de leur collaboration. « Seko Fofana ne s'entend pas du tout avec Igor Tudor qui était son coach à l'Udinese », a expliqué le journaliste sur son compte Twitter.

Le milieu de terrain ivoirien semble donc peu enclin à franchir le pas, d’autant plus que les dirigeants du RC Lens n’ont pas vraiment l’intention de le céder cet été. Seule une offre colossale pourrait faire changer d’avis les Sangs et Or. Un montant de 40 millions d’euros est évoqué pour acter son transfert. Ce prix refroidit sérieusement les ardeurs marseillaises.