Stade Rennais Mercato : C'est fait, une sensation débarque au SRFC

Publié par Thomas le 27 juillet 2022 à 16:48

Stade Rennais Mercato : Après Steve Mandanda, le SRFC voit débarquer aujourd'hui sa deuxième recrue estivale à un poste essentiel.

Stade Rennais Mercato : Un grand défenseur arrive ce mercredi à Rennes

Les supporters Rouge et Noir peuvent enfin souffler, un défenseur central arrive au SRFC après des semaines de recherche en Europe marquées par de nombreux échecs. Secteur jugé le plus fragile cet été après le départ de Nayef Aguerd à West Ham, ainsi que la blessure de Warmed Omari, la charnière centrale rennaise va être renforcée par la venue d’Arthur Theate en provenance de Bologne.

Dans les plans de Florian Maurice après l’échec du dossier Kim Min-jae, l’international belge de 22 ans a récemment donné son feu vert au Stade Rennais pour une signature cet été. Alors que Bologne semblait bloquer le transfert du joueur en début de semaine, Rennes est finalement parvenu à convaincre le club italien de lâcher sa pépite pour une somme de 19 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus. Un superbe coup du SRFC, qui va voir débarquer Theate en fin de journée pour passer la traditionnelle visite médicale. D’après le journaliste Benjamin Quarez, le défenseur passera des tests demain avant de parapher un contrat de 4 saisons chez les Rouge et Noir, soit jusqu'en 2026.

Stade Rennais Mercato : Un salaire XXL attend Theate au SRFC

Recrue tant espérée du club breton cet été, Arthur Theate se convertira en l’un des plus gros salaires rennais la saison prochaine. D’après Sacha Tavolieri, qui couvre le dossier depuis ses débuts, le joueur belge percevra un salaire XXL chez les Rouge et Noir où il endossera un rôle de leader défensif en charnière centrale. Associé à Loïc Badé ou Warmed Omari en défense centrale, Theate incarnera une défense new-look la saison prochaine sous les ordres de Bruno Genesio. Mais les Rouge et Noir ne devraient pas s’arrêter là dans leur quête de renforts défensifs. Face à la jeunesse des forces en présence, le club souhaite débusquer un profil plus expérimenté, capable d’entrer dans la rotation.