Barça Mercato : Officiel, un joyau du FC Barcelone rejoint le Bayern

Publié par Thomas le 28 juillet 2022 à 14:45

Barça Mercato : Alors que le FC Barcelone finalise la venue de Jules Koundé, le club a acté le départ d'un défenseur vers le Bayern Munich.

Barça Mercato : Un latéral prometteur rejoint le Bayern

Tout s’emballe au FC Barcelone, qui ne cesse de boucler des signatures prestigieuses sur le marché des transferts. Alors que Robert Lewandowski est récemment arrivé en Catalogne pour un contrat de 4 saisons, les dirigeants blaugranas seraient sur le point d’enrôler un autre joueur, en la personne de Jules Koundé. Néanmoins, malgré ces très beaux coups actés, le Barça a enregistré un départ important de l’un de ses grands espoirs du centre de formation.

Comme le relaye Fabrizio Romano sur Twitter, le talentueux Adam Aznou a fait ses valises du FC Barcelone pour rejoindre le Bayern Munich. Le latéral gauche de 16 ans, s'est engagé jusqu'en 2025 chez les Bavarois (option pour un contrat professionnel) après avoir été laissé libre par son club. Le jeune défenseur a officialisé son départ vers le Bayern en postant un message d’adieu sur ses réseaux sociaux. « Après 3 ans au FC Barcelone je dois dire aurevoir à ce grand club (…) c’est une décision difficile et nous pensons ma famille et moi que c’est la meilleure pour mon futur », a notamment écrit Adam Aznou. Un joli coup opéré par les champions d’Allemagne, qui ont déjà enrôlé quelques jours plus tôt un autre wonderkid, Mathys Tel, en provenance du Stade Rennais.

Barça Mercato : Derniers détails avant l’officialisation de Jules Koundé

Le défenseur central tant attendu par Xavi arrive enfin à Barcelone ! Après des semaines de négociations et une rude concurrence avec Chelsea, le Barça a finalement bouclé l’arrivée de Jules Koundé en provenance du FC Séville. Le défenseur central tricolore a récemment vu son club conclure un accord total avec les Catalans pour un transfert aux alentours des 55 millions d’euros avec bonus. D’après Fabrizio Romano, tous les papiers sont prêts pour que le joueur paraphe son nouveau contrat de 5 ans au Barça. D’après l’insider italien, Xavi aurait confié à Koundé que sa future association avec Ronald Araujo pourrait être l’une des meilleures au monde.