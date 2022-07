Barça Mercato : Signature imminente d'un international français

Publié par Nicolas le 27 juillet 2022 à 17:18

Barça Mercato : Après plusieurs semaines de négociations, le FC Barcelone est à un pas de conclure le transfert d'un crack défensif.

Barça Mercato : Signature imminente de Koundé à Barcelone

Jules Koundé est quasiment fixé sur son avenir. Longtemps convoité par Chelsea, le défenseur français va s'engager dans les prochaines heures avec le Barça. Selon le quotidien Sport, le FC Barcelone et le FC Séville ont trouvé un accord de principe pour le transfert du défenseur central. Il s'agit d'une transaction de 50 millions d'euros fixe plus 10 millions d'euros de bonus.

Il y a quelques heures, le journaliste Fabrizio Romano affirmait que le FC Barcelone était à un pas de conclure un accord avec le FC Séville sur les conditions de transfert du défenseur central et que les négociations avançaient bien au point d'aboutir. Romano annonçait déjà depuis une semaine une probable arrivée du défenseur français en Catalogne. Le Barça s'était déjà entendu avec le joueur sur les contours d'un contrat il y a quelques jours.

Le dossier du défenseur central du FC Séville a tenu en haleine les fans et les observateurs. Déjà convoité par Chelsea l'été dernier, Jules Koundé était finalement resté dans le club andalou, et les dirigeants sévillans s'étaient montrés intransigeants face aux Blues. Le feuilleton s'est poursuivi dès le début du mercato estival 2022, le club du sud-est de Londres négociant avec les dirigeants sévillans.

Les deux clubs avaient trouvé un accord pour le transfert du joueur mais c'était sans compter sur la volonté du FC Barcelone de recruter l'international français. À partir du moment où les Catalans ont manifesté leur intérêt, le joueur a donné sa préférence au club blaugrana. Le feuilleton Jules Koundé est sur le point de trouver son épilogue et c'est bien au Barça que le joueur va évoluer cette saison.

Barça Mercato : Un roc défensif arrive au FC Barcelone

Depuis son arrivée au FC Séville en provenance des Girondins de Bordeaux en juillet 2019, Jules Koundé est devenu une référence défensive en Espagne. Il est même considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs défenseurs de Liga. Ayant disputé 95 matches de Liga et 30 matches de Coupe d'Europe (12 matches de Ligue des Champions et 18 matches d'Europa League), le défenseur central formé aux Girondins de Bordeaux a acquis une solide expérience du haut niveau malgré son jeune âge (23 ans). En plus de son expérience en club, Koundé est devenu international avec l'Équipe de France. Il détient 11 sélections avec les Bleus.