OM Mercato : Une superbe arrivée bouclée dans 48 heures à Marseille

Publié par Timothée Jean le 28 juillet 2022 à 14:15

OM Mercato : Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille est sur le point de signer un nouveau latéral gauche.

OM Mercato : Accord imminent pour Nuno Tavares

L’Olympique de Marseille semble inarrêtable sur le marché des transferts. Après avoir bouclé l’arrivée de six nouvelles recrues cet été, le club phocéen est sur le point d’accueillir un nouveau piston gauche. Si la direction de l’ OM avait jeté son dévolu sur Darko Lazovic pour étoffer ce secteur de jeu, les négociations avec le Hellas Vérone n’ont pas abouti. L’international serbe a finalement été retenu par sa direction. Cet énorme camouflet a alors poussé les dirigeants de l’Olympique de Marseille à se rabattre sur une autre piste prioritaire, celle menant à Nuno Tavares.

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, a même récemment effectué le voyage à Londres afin de faire avancer les négociations. Et après plusieurs jours de discussions, les Marseillais touchent enfin au but pour la signature du latéral gauche portugais. Le journaliste de Mirror, Charlie Parker Turner, assure en effet que les négociations entre les différentes parties engagées dans ce dossier avancent très rapidement depuis ce jeudi matin, au point où un accord pourrait être conclu dans les prochaines heures. Il ne resterait plus quelques détails à régler avant d'acter le transfert de Nuno Tavares à Marseille.

OM Mercato : Nuno Tavares attendu à Marseille dans 48 heures

À la recherche d’un piston gauche depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille est donc proche de boucler le transfert de Nuno Tavares, déjouant encore une fois tous les radars médiatiques. L’affaire semble même déjà réglée entre les deux écuries. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, le joueur de 22 ans devrait s’engager avec le club phocéen sous la forme d’un prêt sans option d'achat.

Alors qu’il semblait proche de rejoindre l’Atalanta Bergame en Italie, Nuno Tavares devrait finalement poser ses valises sur la Canebière. La source indique que l’ancien joueur du Benfica est attendu à Marseille dans les prochaines « 48 heures ». Les différentes parties seraient en train de finaliser les dernières formalités pour son transfert.